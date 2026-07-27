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高球人口增加 分析師看好復盛應用將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全球高爾夫球人口隨年輕族群與女性積極加入，逐年攀升，推升產業需求放大，分析師表示，台股供應鏈中，看好復盛應用（6670）今年夏季高球用品銷售增長，全年每股獲利（EPS）上看26.5元。

法人機構認為，全球的高爾夫球人口在疫情發生後持續增加，主要受惠女性人口及年輕族群的加入，此趨勢也推動高球用品的潛在需求成長。觀察2026年美國高球場的下場打球數據較2025年同期顯著成長，有利於2026年高球用品需求的增長。其中，預期復盛應用將受惠產品良率改善及客戶新品出貨，帶動營收較2025年大幅成長。

觀察美國的高爾夫球市場情況，高球人口增加且打球場數持續成長。推動成長的動能主要因加入高球運動的新手持續增加，且女性高球人口也顯著成長，配合股市衝高帶動的財富效果所導致。隨著高球運動人口的增加，將有利於未來幾年高球用品的銷售需求維持成長。

在全球高球人口增加且打球場數持續成長，看好2026年夏季高球用品銷售增長。復盛應用產品良率提升可望推動第2~4季營收維持年成長，今年EPS有望上看26.5元。

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