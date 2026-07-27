台苯：現金流健康 轉型規畫聚焦轉投資、新材料

台苯（1310）24日宣布，因連續四年虧損，擬於10月1日起停辦理苯乙烯（SM）停產作業，以保留資金作為後續轉型及長期經營規劃。對於財務狀況及轉型規畫，台苯27日表示，目前手頭資金部位充足、現金流健康；未來轉型方向將聚焦轉投資事業及新材料等，較大投資案尚待董事會決議後公告。

台苯上周五宣布，將自10月1日起，停產主要產品苯乙烯，預計影響97%營收，27日股價以8.97元摔至跌停。公司表示，近年全球苯乙烯市場供需失衡，產能過剩，加上下游需求疲弱，導致產品價差提振不易。雖然今年3月中東戰事一度推升國際油價，帶動SM利差短暫回升，但隨後油價回落，市場需求仍未改善，公司內部評估短期內市況難有明顯好轉。

台苯也表示，目前未看見市況回溫契機，因此在停產後，短期內沒有復工規畫。至於廠房、土地及設備，因屬公司資產，將再與會計師討論後續處理問題。

在現金流部分，台苯指出，目前手頭現金流健康、現金部位足夠。未來將積極透過適當財務操作，以提升資產效益、創造獲利，並以股東權益最大化為目標。

市場關注的轉型規畫，台苯表示，近年已陸續推動相關布局，方向包括轉投資事業、子公司發展及新材料領域，但涉及較大投資案件仍須經董事會審議，因此目前不便透露細節，後續將依規定公告。

據公開資料顯示，台苯旗下轉投資事業營運領域多元，涵蓋創投、土地開發、飯店業及新材料等。包含持股99.99％之裕盛開發、持股65.07%之陽明山天籟大飯店，以及全資子公司元欣科技材料、持股36.05%之方均科技公司等。

中國大陸石化產能過剩，持續侵蝕亞洲石化業者生存空間，日本、南韓石化業近年紛紛推動減產、整併，我國業界也有部分聲音呼籲應規劃系統性減產。台苯表示，公司過去也曾評估透過與其他業者合作、或改採向同業採購後再銷售等方式，維持苯乙烯業務，並曾進行相關規畫與洽談，但由於苯乙烯市場持續低迷，上述方案仍難以維繫合理價差、利潤空間仍低，評估難見效益。