快訊

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

蔣萬安喊「倒閣」：讓卓榮泰為毒油負政治責任

聽新聞
0:00 / 0:00

台苯：現金流健康 轉型規畫聚焦轉投資、新材料

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台苯因連續四年虧損，擬於10月1日起停辦理苯乙烯（SM）停產作業。 示意圖／ingimage
台苯因連續四年虧損，擬於10月1日起停辦理苯乙烯（SM）停產作業。 示意圖／ingimage

台苯（1310）24日宣布，因連續四年虧損，擬於10月1日起停辦理苯乙烯（SM）停產作業，以保留資金作為後續轉型及長期經營規劃。對於財務狀況及轉型規畫，台苯27日表示，目前手頭資金部位充足、現金流健康；未來轉型方向將聚焦轉投資事業及新材料等，較大投資案尚待董事會決議後公告。

台苯上周五宣布，將自10月1日起，停產主要產品苯乙烯，預計影響97%營收，27日股價以8.97元摔至跌停。公司表示，近年全球苯乙烯市場供需失衡，產能過剩，加上下游需求疲弱，導致產品價差提振不易。雖然今年3月中東戰事一度推升國際油價，帶動SM利差短暫回升，但隨後油價回落，市場需求仍未改善，公司內部評估短期內市況難有明顯好轉。

台苯也表示，目前未看見市況回溫契機，因此在停產後，短期內沒有復工規畫。至於廠房、土地及設備，因屬公司資產，將再與會計師討論後續處理問題。

在現金流部分，台苯指出，目前手頭現金流健康、現金部位足夠。未來將積極透過適當財務操作，以提升資產效益、創造獲利，並以股東權益最大化為目標。

市場關注的轉型規畫，台苯表示，近年已陸續推動相關布局，方向包括轉投資事業、子公司發展及新材料領域，但涉及較大投資案件仍須經董事會審議，因此目前不便透露細節，後續將依規定公告。

據公開資料顯示，台苯旗下轉投資事業營運領域多元，涵蓋創投、土地開發、飯店業及新材料等。包含持股99.99％之裕盛開發、持股65.07%之陽明山天籟大飯店，以及全資子公司元欣科技材料、持股36.05%之方均科技公司等。

中國大陸石化產能過剩，持續侵蝕亞洲石化業者生存空間，日本、南韓石化業近年紛紛推動減產、整併，我國業界也有部分聲音呼籲應規劃系統性減產。台苯表示，公司過去也曾評估透過與其他業者合作、或改採向同業採購後再銷售等方式，維持苯乙烯業務，並曾進行相關規畫與洽談，但由於苯乙烯市場持續低迷，上述方案仍難以維繫合理價差、利潤空間仍低，評估難見效益。

台苯

延伸閱讀

台股最大半導體ETF換股 00891聚焦矽晶圓、封測及半導體通路

華新半導體事業 邁入成長周期

AI 新材料轉型蓄勢待發 亞電2027年迎放量期

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

相關新聞

青安3.0門檻揭北市現實！專家：不是買小就買老、平均屋齡36年

青安3.0即將於8月1日上路，未來申貸物件總價有上限，以台北市為例，不得超過3500萬元，台灣房屋趨勢中心觀察實價登錄今年上半年總價3500萬元以內，排除15坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約1660筆，各行政區中以文山區 222 筆交易位居全市之冠，其次為北投區的191 筆，及內湖區的188 筆。

北市青安3.0宅哪兒找？這區最有機會、平均屋齡36年

青安3.0將於8月1日上路，未來申貸總價有上限，台北市不得超過3,500萬元，台灣房屋趨勢中心觀察實價登錄今年上半年總價3500萬元以內，排除15坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約1,660筆。

台苯：現金流健康 轉型規畫聚焦轉投資、新材料

台苯（1310）24日宣布，因連續四年虧損，擬於10月1日起停辦理苯乙烯（SM）停產作業，以保留資金作為後續轉型及長期經營規劃。對於財務狀況及轉型規畫，台苯27日表示，目前手頭資金部位充足、現金流健康；未來轉型方向將聚焦轉投資事業及新材料等，較大投資案尚待董事會決議後公告。

避免投資人及往來對象誤解 聯友金屬澄清與京沅鎢業無關

聯友金屬-創（7610）股價從歷史新高的2,730元反轉下跌以來， 27日重挫至跌停1,495元，短線跌幅逾45%，由於屏東枋寮傳出一名從事鎢、鈷等金屬買賣負責人遭殺害的刑事案件，引來部分投資人及往來對象詢問，為避免外界誤解，聯友金屬發出公告澄清，「媒體報導所涉公司及相關人員，均與本公司無任何關聯」。

新北市中和盛昌段青年社宅今開工 將提供605戶拚2031年完工

新北市長侯友宜今天上午主持中和盛昌段青年社宅開工動土典禮，將興建21層複合式建築，未來可提供605戶青年社會住宅，並結合公有停車場、公共托育及市民活動中心等多元公益設施，打造兼具居住、照顧、交通及社區服務功能的複合式公共建設。

韓股驚現甜甜價？ 摩根：本益比跌近20年低點

南韓股市（KOSPI）27日持續震盪走弱。法人表示，近期韓股回檔主要反映市場重新評價、獲利了結及槓桿部位平倉，加上韓國央行升息1碼至2.75%，推升資金成本，使高評價族群承受較大修正壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。