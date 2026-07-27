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新北市中和盛昌段青年社宅今開工 將提供605戶拚2031年完工

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
預計興建21層的中和盛昌段青年社宅。記者黃子騰／攝影
預計興建21層的中和盛昌段青年社宅。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午主持中和盛昌段青年社宅開工動土典禮，將興建21層複合式建築，未來可提供605戶青年社會住宅，並結合公有停車場、公共托育及市民活動中心等多元公益設施，打造兼具居住、照顧、交通及社區服務功能的複合式公共建設。

新北市城鄉局表示，中和盛昌段基地位於中和區圓通路369巷，鄰近國道3號中和交流道及捷運萬大－中和－樹林線LG07連城錦和站，並串聯雙和醫院、錦和運動公園、中和國民運動中心、錦和國小及錦和高中等資源，坐擁完善醫療、教育、休憩及運動機能，生活機能成熟、交通條件便利，打造便利宜居的生活環境。

新北市城鄉發展局企劃建築科長陳以霖指出，本工程規劃興建地上21層、地下4層的鋼筋混凝土建築，預計提供605戶住宅單元，並設置222個汽車位、620個機車隊。在空間分配上，包含一房型410戶、兩房型125戶及三房型35戶，滿足不同族群的居住需求。

陳以霖說，建築師以多元、共享、共融為核心，創造公共陽台與戶外景觀場地。社宅設備包含隔音氣密窗、當層排氣、電子鎖、下降式門檻跟隔音地坪，維護隱私性、安全性與方便性。更取得了鑽石級綠建築、銅級智慧建築、耐震標章、低碳標章、無障礙標章等5大標章及能效一級EUI的標章。

市長侯友宜表示，新北市與中央合作的社宅目標為4.1萬戶，目前已完工或興建中的戶數已超過2萬戶,。侯友宜強調，中和區的發展需要持續推動都市更新與交通瓶頸打通，雖然市政建設不一定在任內全面完成，但起碼可以先規劃，往這個目標推動。盛昌段預計在120年完成，下一棒再接棒的人就會按照規劃的時間點，落實把它執行完畢。施工就靠施工團隊，市政府要監督。

到場參與開工動土典禮的新北市議員邱烽堯表示，中和區社宅規劃戶數達6223戶，是新北全市案量最高。除了已完工的安邦社宅，目前尚有德穗安居及保二總隊舊址的警消住宅等正在進行中。邱烽堯說，這些正在推動中的建設，可以帶動中和地方的繁榮，將老舊公寓的面貌翻新。邱烽堯也呼籲市府未來應成立一站式單一窗口，協助解決土地取得難題並加速繁榮地方面貌。

同樣到場的新北市議員張維倩則指出，雖然青年朋友對於價格優惠的社宅非常期待，但因距離民宅非常近，也接到20多件居民關於噪音、落塵等陳情。張維倩說，目前她正積極與城鄉局溝通，要求在施工過程中降低民怨，各方面都應周到一點，讓工程可以順利來進行。

新北市長侯友宜在鏟子上簽名。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜在鏟子上簽名。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜持鏟動土。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜持鏟動土。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜持鏟準備動土。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜持鏟準備動土。記者黃子騰／攝影

侯友宜表示青年社宅將於120年完工。記者黃子騰／攝影
侯友宜表示青年社宅將於120年完工。記者黃子騰／攝影

侯友宜持香祭拜祈求工程順利。記者黃子騰／攝影
侯友宜持香祭拜祈求工程順利。記者黃子騰／攝影

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