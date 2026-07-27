韓股驚現甜甜價？ 摩根：本益比跌近20年低點

盛夏也是颱風密集期，強風豪雨不僅考驗城市排水與住宅防災能力，也讓平時不易察覺的房屋問題逐一浮現。21世紀不動產表示，晴天看屋雖然方便，卻未必能發現窗框滲水、牆面潮濕、陽台積水或社區排水不良等問題。購屋族若能在確保人身安全的前提下，於風雨趨緩或豪雨過後再次查看房屋，反而有助於掌握住宅的真實狀況。建議下斡旋前，優先檢查窗框、牆面、陽台排水、地下室及周邊災害潛勢等五大風險。

2026-07-27 11:48