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韓股驚現甜甜價？ 摩根：本益比跌近20年低點
南韓股市（KOSPI）27日持續震盪走弱。法人表示，近期韓股回檔主要反映市場重新評價、獲利了結及槓桿部位平倉，加上韓國央行升息1碼至2.75%，推升資金成本，使高評價族群承受較大修正壓力。
摩根南韓基金產品經理黃珈瑜表示，南韓股市經過近期修正後，南韓股市本益比已降至約5.7倍，接近近20年低點；市場預估2026年企業獲利將大幅成長293%，在獲利展望支撐下，整體評價已較先前明顯回落，長期投資價值逐步浮現。
黃珈瑜指出，為抑制市場過熱，韓國金管會7月16日宣布收緊單一股票槓桿ETF監管措施，包括提高保證金門檻、限制交易規模，並暫停發行新產品，預期有助降低槓桿交易熱度，減緩短期市場波動。
展望後市，黃珈瑜認為，市場對AI與記憶體產業仍維持高度期待，惟後續仍須關注南韓兩大記憶體廠月底公布的第2季財報、營運展望、資本配置及股東回饋計畫，以進一步驗證AI需求及產業成長動能。
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