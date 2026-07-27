福壽沙鹿飼料廠洗滌塔維修起火 公司致歉：食用油產品不受影響

針對福壽沙鹿飼料廠7月26日上午發生火警事件，福壽發表聲明表示，公司利用假日期間進行設備停機保養作業，於上午9時34分，在沙鹿飼料廠進行飼料用大麥廠房屋頂空氣污染防制設備（洗滌塔）定期維護，更換洗滌塔內填充材作業時，因作業過程不慎引燃洗滌塔內塑膠拉西環，造成設備冒出黑煙。

事故發生後，福壽指出，現場同仁立即依標準作業程序啟動緊急應變機制，第一時間進行初期滅火及通報消防單位，火勢已於上午9時51分完全撲滅。本次事故燃燒範圍僅限洗滌塔設備，燃燒面積約3平方公尺，現場無人員受傷或受困，亦未影響其他生產設備及廠區安全，目前正配合消防單位進行後續調查。

福壽特別說明，此次事故發生於沙鹿飼料廠設備保養期間，與本公司食用油脂生產線及產品完全無涉。公司所有食用油脂產品均於台中港廠（梧棲）生產製造，生產及品質管理作業皆維持正常運作，不受本次事件影響。後續公司亦將全力配合主管機關及相關單位辦理各項調查與查核作業，並持續檢討設備維護及施工管理流程，強化安全管理措施，防止類似事件再次發生。

對於此次事故造成周邊民眾因黑煙而產生不安，福壽表示，公司深感抱歉，並向第一時間投入救災的消防人員致上誠摯敬意與感謝。同時，也感謝周邊鄰里居民的理解、關心與包容，讓救災工作得以順利完成。

福壽實業一向將工業安全、環境保護及食品安全視為企業經營的重要責任，未來將持續秉持公開透明、誠信負責的態度，主動對外說明相關資訊，善盡企業社會責任，以維護員工、社區及消費者的權益與信賴。