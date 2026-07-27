颱風天正在健檢房屋好時機 必查5大漏水與淹水風險

盛夏也是颱風密集期，強風豪雨不僅考驗城市排水與住宅防災能力，也讓平時不易察覺的房屋問題逐一浮現。21世紀不動產表示，晴天看屋雖然方便，卻未必能發現窗框滲水、牆面潮濕、陽台積水或社區排水不良等問題。購屋族若能在確保人身安全的前提下，於風雨趨緩或豪雨過後再次查看房屋，反而有助於掌握住宅的真實狀況。建議下斡旋前，優先檢查窗框、牆面、陽台排水、地下室及周邊災害潛勢等五大風險。

21世紀不動產指出，颱風天並非鼓勵民眾在強風豪雨期間冒險外出，而是可在颱風遠離、交通與天候恢復安全後，安排第二次勘查。部分漏水問題在乾燥天氣時，可能被油漆、裝潢或家具暫時遮掩；經過持續降雨後，水痕、壁癌、霉味及排水不良等狀況通常會更加明顯，也是檢視住宅防水能力與社區管理品質的重要時機。

首先，應仔細檢查窗框與窗戶周邊。若窗框四周出現水痕、油漆剝落、矽利康老化，或窗台留有明顯積水，可能代表窗戶水密性不足。尤其高樓層、邊間及迎風面的住宅，受到強風帶雨影響較大，更應確認窗戶關閉後是否仍有雨水滲入，並了解過去是否曾進行窗框或外牆防水修繕。

第二，觀察天花板、牆角及外牆接縫處。頂樓、邊間或屋齡較高的住宅，較容易因屋頂防水層老化、外牆裂縫或管線問題發生滲漏。購屋族可留意牆面是否有不規則水漬、壁癌、發霉、油漆起泡或粉刷顏色不一致等情況。若特定區域明顯較新，也可進一步詢問是否曾經漏水，以及修繕範圍與後續保固狀況。

第三，檢查陽台、露台及排水孔。陽台若堆放大量盆栽、雜物或設置固定式收納設備，可能阻塞排水動線。看屋時除了確認排水孔是否暢通，也應觀察地面洩水坡度是否合理、雨水能否順利排出。若雨後仍長時間積水，不僅容易孳生蚊蟲，也可能增加磁磚隆起、排水孔倒灌及室內滲水的風險。

第四，確認地下室及停車場的防洪能力。地下停車場一旦進水，除了可能造成車輛損失，也可能影響電梯、配電盤、抽水設備及其他公共設施。購屋族可詢問社區是否設有防水閘門、抽水機、備用發電設備及防災應變流程，並觀察地下室牆面、柱體或車道出入口是否留有水痕、泥沙，或機電設備刻意墊高等跡象。

第五，除了檢查房屋本體，也應了解社區周邊的淹水、土石流及坡地災害風險。若住宅鄰近河岸、地下道、低窪地區、山坡、擋土牆或土石流潛勢溪流，豪雨期間的排水能力、邊坡穩定及道路通行狀況，都值得審慎評估。

購屋族亦可透過國家災害防救科技中心建置的「3D災害潛勢地圖」（https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/），輸入地址、座標或地標，查詢所在地周邊的淹水、土石流、山崩、土壤液化及海嘯等災害潛勢資訊，作為評估區域風險的參考。此外，也可向社區管理員、鄰居或附近店家了解，過往颱風及豪雨期間是否曾發生道路積水、交通中斷、土石滑落，或擋土設施出現裂縫、傾斜等異常情形，以更全面掌握住宅周邊的防災條件。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒，災害潛勢圖資反映的是特定條件下的區域潛在風險，不能直接等同於個別住宅一定會發生淹水或坡地災害，仍須搭配實地環境、建築條件、社區防災設施及歷史狀況綜合判斷。若發現疑似漏水、水痕或修補痕跡，也不宜只憑口頭說明，建議要求屋主或仲介提供相關修繕紀錄，必要時委託專業驗屋人員進一步檢測。

對購屋族而言，颱風季不只是居家防災的重要時刻，也是檢視房屋體質的機會。買房不能只看格局、採光、裝潢與公設，更要確認住宅能否承受長時間風雨考驗，以及社區是否具備完善的排水、防洪及災害應變能力。透過雨後再次勘查、查詢公開圖資並了解歷史紀錄，才能降低入住後才發現漏水、淹水或高額修繕成本的風險。

颱風豪雨容易使低窪路段及排水不良區域出現積水，購屋前除了查看房屋本體，也應同步觀察社區周邊的排水與通行條件。業者／提供