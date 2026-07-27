重稅逼退投機客！房市2年內短炒交易占比腰斬 中長期持有成主流

永慶房產集團統計財政部《房地合一2.0》相關數據，自2021年7月上路至2026年第1季為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積10.6萬件。不過，從2022年至今，2年內短期交易占比逐年遞減且有顯著下降趨勢，已從最高的25%下降至2026年第1季的10%，探《房地合一2.0》上路以來的新低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部統計，自2021年7月《房地合一2.0》正式上路後，雖然針對持有2年內出售的不動產課徵45%的重稅，藉此抑制短期投機交易，但政策實施初期，在房市多頭氛圍及房價持續上漲帶動下，短期交易件數仍一度小幅增加，顯示市場「短進短出」的投資行為依然活躍。

陳金萍說明，不過，自2022年起政府陸續推動《平均地權條例》修正草案，並於2023年正式上路，針對預售屋換約限制、私法人購屋許可及炒作行為祭出更嚴格規範，加上2024年9月央行又祭出第七波選擇性信用管制，使投資客進場成本與交易門檻同步提高，短期交易明顯降溫。

數據顯示，持有2年內出售、適用45%重稅的短期交易占比，已從2022年的25.5%降至2026年第1季的10%，短短四年間占比腰斬，並呈現逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場，房市逐步回歸自住及長期持有的市場結構。

遭課徵20%稅率的件數占比有成長趨勢。自《房地合一2.0》上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2022年的29.5%大增至2026年第一季的41.8%，占比突破四成，成為房市交易主流。此外，適用15%、10%及無應納稅額的比例也有所提升，顯示課徵20%以下、持有5年以上的交易成主流，2026Q1甚至高達75%。

陳金萍表示，《房地合一2.0》修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻作用，有效抑制整體房市短期炒作交易的風氣。從2022-2025年的數據來看，適用45%稅率的2年內短期交易占比確實下降，而持有5-10年、甚至更久的交易占比則有明顯提升，顯示在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢。過去以短期買賣賺取價差的投機客已明顯減少，市場交易結構逐步轉向以中長期持有，修法後有確實發揮抑制短期炒作、引導理性持有的效果。