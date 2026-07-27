快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

石二鍋大變身 全台首間新風格店進駐新莊輔大商圈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「石二鍋 新莊建國一店」7月29日將重返輔大商圈，新店搶先首發兩款台味新鍋石頭燒酒鍋和石頭魷魚鍋。王品集團／提供
「石二鍋 新莊建國一店」7月29日將重返輔大商圈，新店搶先首發兩款台味新鍋石頭燒酒鍋和石頭魷魚鍋。王品集團／提供

石二鍋迎來新面貌，全台首間全新風格店將於7月29日在「新莊建國一店」亮相，緊接著「汐止遠雄店」預計於8月6日開幕。兩店開幕首五日，瘋美食會員消費加贈3%瘋點數，最高享6%點數回饋。新店開幕還能搶先品嚐台味十足的「石頭燒酒鍋」和「石頭魷魚鍋」，指定時段出示社群畫面並內用消費任一套餐，「新莊建國一店」招待白蝦、「汐止遠雄店」贈送芋香貢丸作為見面禮。　

國民小火鍋「石二鍋」暫別輔大商圈1年，7月29日「新莊建國一店」將重返鄉親的口袋名單，並自此將店裝改以大地色系呈現自然樸實的風格。作為嶄新風貌的開路先鋒，新店搶先首發兩款台味新鍋，「石頭燒酒鍋」湯底採用數種中藥材，呈現燒酒藥香風味，喝起來甘甜順口；「石頭魷魚鍋」將經典石頭鍋結合古早味的魷魚螺肉，一個人也能品嚐台味好湯。　

菜單也全面升級，讓主餐更豐富、搭配更靈活，人氣肉品5選2、海陸大三拼299元起，自助吧除了白飯吃到飽、冰沙繼招牌檸檬冬瓜冰沙以外，也將依季節推出限定口味，同時新增霜淇淋生力軍，提供牛奶、桂圓、桂圓牛奶共三種口味，讓全家大小吃得更盡興。

7月29日~7月31日「新莊建國一店」開幕首三日，每日送前50名內用消費者生鮮好料，讓消費者把石二鍋的美味帶回家與親友分享。8月16日前，拍下首間品牌新風格店除了炫耀一波，還能參加社群打卡抽獎活動，有機會免費嗑鍋。8月3日-8月7日出示社群畫面並內用消費任一套餐即招待白蝦，為鍋友加菜。　

看好新北汐止的遠雄廣場平日多上班族、假日吸引家庭客群的集客優勢，「石二鍋 汐止遠雄店」將進駐iFG遠雄廣場地下1樓，8月6日正式營運。8月11日-8月15日出示社群畫面並內用消費任一套餐就送芋香貢丸。

石二鍋

延伸閱讀

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

中秋瘋聯名！米其林名廚、世界麵包冠軍、人氣甜點品牌 搶跨界商機

飲料火鍋聯名玩出新花樣！這一鍋送限定周邊、詹記麻辣鍋祭開運打卡挑戰

相關新聞

青安3.0門檻揭北市現實！專家：不是買小就買老、平均屋齡36年

青安3.0即將於8月1日上路，未來申貸物件總價有上限，以台北市為例，不得超過3500萬元，台灣房屋趨勢中心觀察實價登錄今年上半年總價3500萬元以內，排除15坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約1660筆，各行政區中以文山區 222 筆交易位居全市之冠，其次為北投區的191 筆，及內湖區的188 筆。

北市青安3.0宅哪兒找？這區最有機會、平均屋齡36年

青安3.0將於8月1日上路，未來申貸總價有上限，台北市不得超過3,500萬元，台灣房屋趨勢中心觀察實價登錄今年上半年總價3500萬元以內，排除15坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約1,660筆。

韓股驚現甜甜價？摩根：本益比跌近20年低點

南韓股市（KOSPI）27日持續震盪走弱。法人表示，近期韓股回檔主要反映市場重新評價、獲利了結及槓桿部位平倉，加上韓國央行升息1碼至2.75%，推升資金成本，使高評價族群承受較大修正壓力。

重稅逼退投機客！房市2年內短炒交易占比腰斬 中長期持有成主流

永慶房產集團統計財政部《房地合一2.0》相關數據，自2021年7月上路至2026年第1季為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積10.6萬件。不過，從2022年至今，2年內短期交易占比逐年遞減且有顯著下降趨勢，已從最高的25%下降至2026年第1季的10%，探《房地合一2.0》上路以來的新低。

石二鍋大變身 全台首間新風格店進駐新莊輔大商圈

石二鍋迎來新面貌，全台首間全新風格店將於7月29日在「新莊建國一店」亮相，緊接著「汐止遠雄店」預計於8月6日開幕。兩店開幕首五日，瘋美食會員消費加贈3%瘋點數，最高享6%點數回饋。新店開幕還能搶先品嚐台味十足的「石頭燒酒鍋」和「石頭魷魚鍋」，指定時段出示社群畫面並內用消費任一套餐，「新莊建國一店」招待白蝦、「汐止遠雄店」贈送芋香貢丸作為見面禮。

投資買房多久會轉手？2年就跑創新低、這時間成新主流

根據財政部統計資料，房地合一2.0上路以來至今年第1季，課徵45%重稅的兩年內短期交易，累積已10.6萬件。不過，2022年後短期交易占比，從最高25%逐年遞減，今年第一季僅10%，創上路以來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。