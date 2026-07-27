石二鍋大變身 全台首間新風格店進駐新莊輔大商圈

石二鍋迎來新面貌，全台首間全新風格店將於7月29日在「新莊建國一店」亮相，緊接著「汐止遠雄店」預計於8月6日開幕。兩店開幕首五日，瘋美食會員消費加贈3%瘋點數，最高享6%點數回饋。新店開幕還能搶先品嚐台味十足的「石頭燒酒鍋」和「石頭魷魚鍋」，指定時段出示社群畫面並內用消費任一套餐，「新莊建國一店」招待白蝦、「汐止遠雄店」贈送芋香貢丸作為見面禮。

國民小火鍋「石二鍋」暫別輔大商圈1年，7月29日「新莊建國一店」將重返鄉親的口袋名單，並自此將店裝改以大地色系呈現自然樸實的風格。作為嶄新風貌的開路先鋒，新店搶先首發兩款台味新鍋，「石頭燒酒鍋」湯底採用數種中藥材，呈現燒酒藥香風味，喝起來甘甜順口；「石頭魷魚鍋」將經典石頭鍋結合古早味的魷魚螺肉，一個人也能品嚐台味好湯。

菜單也全面升級，讓主餐更豐富、搭配更靈活，人氣肉品5選2、海陸大三拼299元起，自助吧除了白飯吃到飽、冰沙繼招牌檸檬冬瓜冰沙以外，也將依季節推出限定口味，同時新增霜淇淋生力軍，提供牛奶、桂圓、桂圓牛奶共三種口味，讓全家大小吃得更盡興。

7月29日~7月31日「新莊建國一店」開幕首三日，每日送前50名內用消費者生鮮好料，讓消費者把石二鍋的美味帶回家與親友分享。8月16日前，拍下首間品牌新風格店除了炫耀一波，還能參加社群打卡抽獎活動，有機會免費嗑鍋。8月3日-8月7日出示社群畫面並內用消費任一套餐即招待白蝦，為鍋友加菜。

看好新北汐止的遠雄廣場平日多上班族、假日吸引家庭客群的集客優勢，「石二鍋 汐止遠雄店」將進駐iFG遠雄廣場地下1樓，8月6日正式營運。8月11日-8月15日出示社群畫面並內用消費任一套餐就送芋香貢丸。