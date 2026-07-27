一名鎢、鈷金屬買賣負責人遭殺害 聯友金屬：事件與本公司無關

針對近日媒體報導有關「屏東枋寮一名從事鎢、鈷等金屬買賣負責人遭殺害」之刑事案件，聯友金屬-創（7610）因近期接獲部分投資人及往來對象詢問，為避免外界誤解，27日澄清說明指出，媒體報導所涉公司及相關人員，均與本公司無任何關聯。

而本公司與媒體報導所涉公司之產品性質及營業項目不同，雙方並無任何業務往來或合作關係。另該案對本公司之營運、生產、財務及業務均無任何影響，目前各項營運一切正常。