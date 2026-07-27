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投資買房多久會轉手？2年就跑創新低、這時間成新主流

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
財政部最新數據顯示，2年內短期交易占比逐步下降，2026年第一季甚至降至10%。房市示意圖／永慶房屋提供
財政部最新數據顯示，2年內短期交易占比逐步下降，2026年第一季甚至降至10%。房市示意圖／永慶房屋提供

根據財政部統計資料，房地合一2.0上路以來至今年第1季，課徵45%重稅的兩年內短期交易，累積已10.6萬件。不過，2022年後短期交易占比，從最高25%逐年遞減，今年第一季僅10%，創上路以來新低。

另一方面，課徵20%稅率的件數占比則有成長趨勢。自房地合一2.0上路後，持有5~10年課徵20%的交易占比，從2022年29%增加至今年第1季的41%，占比突破四成，此外，適用15%、10%及無應納稅額比例也提升。

整體來說，課徵20%以下、持有5年以上的交易已成市場主流，今年第1季占比甚至高達75%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房地合一2.0在2021年7月上路初期，雖然針對持有2年內出售的不動產課徵重稅，但在房價持續上漲下，短期交易件數仍出現小幅增加，顯示市場「短進短出」的投資行為依然活躍。

不過，2022年政府推動平均地權條例修正草案，2023年正式上路，針對預售屋換約限制、私法人購屋許可及炒作行為祭出更嚴格規範，加上央行祭出第七波信用管制，投資客進場與交易門檻同步提高，短期交易明顯降溫。

數據顯示，持有2年內出售、適用45%重稅的短期交易占比，已從2022年25.5%降至2026年第1季的10%，短短四年間占比腰斬，並呈現逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場，房市逐步回歸自住及長期持有的市場結構。

陳金萍表示，房地合一2.0對2年內交易案件，都課徵45%高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻作用，有效抑制整體房市短期炒作交易的風氣。

從2022-2025年的數據來看，適用45%稅率的2年內短期交易占比下降，而持有5-10年、甚至更久的交易占比則有明顯提升，顯示在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢，修法確實發揮抑制短期炒作的效果。

房地合一2.0上路後應納件數與占比 資料來源／永慶房屋
房地合一2.0上路後應納件數與占比 資料來源／永慶房屋

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