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花10元就中千萬特獎！ 7-ELEVEN統一發票8大幸運門市曝光

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49元發票中1,000萬！萊爾富開出4張大獎 快看幸運門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好運降臨萊爾富！115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票。萊爾富／提供
好運降臨萊爾富！115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票。萊爾富／提供

好運降臨萊爾富！115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，萊爾富本期共開出1張特別獎1000萬元、1張特獎200萬元、2張頭獎20萬元幸運發票，其中最令人羨慕的千萬得主，竟然只花49元購買餅乾，就一舉抱走1000萬元特別獎。

115年5-6月期統一發票於7月25日開獎，特別獎1000萬元中獎號碼為「38548029」；特獎中獎號碼為「10138845」；頭獎20萬元中獎號碼則為「24121106」及「28589937」。

萊爾富表示，本期幸運之神降臨新北市的「石門海角店」，成功開出1張特別獎1000萬元發票。這位幸運消費者當時僅花費49元，購買1包孔雀餅乾，沒想到隨手買餅乾、發票一存，竟直接成為千萬富翁。

除了千萬大獎外，萊爾富本期亦同步開出1張特獎200萬、2張頭獎20萬元發票。200萬特獎的幸運得主於台中市「外埔水美店」購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就幸運中獎200萬元。另外2位20萬元幸運得主，分別於新竹市「竹塹麗池店」購買麥香阿薩姆紅茶以及在高雄市「美濃城門店」消費130元，就抱回20萬元獎金。萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。

炎炎夏日帶動清爽飲食需求升溫，冰飲、輕食與涼麵成為不少民眾消暑解饞的首選。看準夏季「輕食商機」，萊爾富即日起至8月18日推出夏日限定果C果昔「如蕉似妻」、Hi café芒果粒粒煉乳剉冰，以及沙拉、涼麵等多項優惠活動，除祭出全系列19款果C果昔第二杯5折外，更推出涼麵加購果昔99元超值組合，滿足外食族、減醣族及夏日輕食族群需求。

統一發票 消費者 萊爾富

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