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北市青安3.0宅哪兒找？這區最有機會、平均屋齡36年

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市文山區以文教區著名，吸引首購家庭。圖／台灣房屋文山加盟店提供
台北市文山區以文教區著名，吸引首購家庭。圖／台灣房屋文山加盟店提供

青安3.0將於8月1日上路，未來申貸總價有上限，台北市不得超過3,500萬元，台灣房屋趨勢中心觀察實價登錄今年上半年總價3500萬元以內，排除15坪以下多數銀行不承貸的交易，總筆數約1,660筆。

各行政區中，以文山區222筆交易全市最多，其次為北投區的191筆，及內湖區的188筆。

進一步觀察屋齡，台北市低於青安3.0門檻的成交物件，平均屋齡約36年，其中松山區的成交物件平均屋齡最老，約43年，士林區與信義區也都超過40年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，北市總價上限雖是全台最高，不過台北房價高，婚育族即使買個30坪內小宅，也有可能超過申貸的總價門檻，所以不能買小，就只能買老。不過老屋若需裝潢，資金壓力更大，因此就算有青安貸款，在台北購屋難度仍高居不下。

若守在青安總價門檻內，以3,400萬元預算估算，備妥兩成自備款680萬後，若具備已婚育家庭身分能貸到1,500萬元額度，還有1,900萬元的房價差距，需使用銀行其他方案，額外申貸1,220萬補齊，用總貸款金額2,720萬元來算，40年本息攤還月繳約9萬，就算家庭年收入達200萬，房貸負擔率也將近56%，壓力依然不小。

台北市3,500萬元以下物件，單價最高的區域為中正區，均價110.8萬元，平均僅25.5坪；最親民則為北投區與文山區，平均單價分別為58.2萬與61.1萬，在文山區可以買到的平均坪數最大，達35.6坪。

張旭嵐表示，雖然中正大安區等蛋黃區也有一些符合總價的交易，不過不少為精品小宅，單價高、坪數小、公設大，就算符合總價，卻不見得符合婚育家庭需求，也凸現文山區、北投區的房價和物件相對務實。

台北市文山加盟店店東林洋助分析，文山屬於文教區，房價相對親民，不乏總價3,000萬以下的家庭宅選擇。今年成交熱門路段集中在興隆路二段到四段一帶，商圈各有特色。

其中興隆路二段有興隆市場靜心國小，很符合首購型小家庭需求，興隆路三段具備捷運文湖線和萬芳醫院，不少通勤上班族、醫護從業人員購屋，對於有長輩的家庭也是醫院宅首選。

興隆路四段已進入木柵生活圈，沿線鄰近再興中小學、木柵公園，居住氛圍更寧靜，且多一分綠意，未來還可展望環狀線南環段的交通遠景，滿足各類消費族群的需求。

台北市青安概念宅各行政區概況。資料來源／台灣房屋
台北市青安概念宅各行政區概況。資料來源／台灣房屋

青安 北市 房貸

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