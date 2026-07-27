福壽沙鹿飼料廠保養期間失火15分鐘內撲滅、影響不大

福壽實業（1219）今（26）日表示，沙鹿飼料廠上午進行設備定期保養時，飼料用大麥廠房屋頂空氣污染防制設備（洗滌塔）因更換填充材作業過程不慎，引燃洗滌塔內塑膠拉西環，造成設備冒出黑煙，消防人員獲報到場後迅速控制火勢，事故未造成人員傷亡，也未影響其他生產設備及食用油脂產品生產。

福壽指出，事故發生於上午9時34分，當時沙鹿飼料廠利用假日進行停機保養，現場人員依標準作業程序立即展開初期滅火並通報消防單位，火勢於上午9時51分完全撲滅，全程約15分鐘。

福壽表示，本次燃燒範圍僅限於洗滌塔設備，面積約3平方公尺，現場無人員受傷或受困，廠區其他設備及生產作業均未受到影響，目前正配合消防單位進行火警原因調查。

針對外界關切食品安全，福壽強調，此次事故發生於沙鹿飼料廠設備保養期間，與食用油脂生產線及產品完全無關。公司所有食用油脂產品均於台中港梧棲廠生產，生產及品質管理作業維持正常，不受此次火警影響。

福壽表示，後續將全力配合主管機關及相關單位辦理調查與查核，同時全面檢討設備維護及施工管理流程，強化工安管理措施，避免類似事件再次發生。

對於火警造成周邊居民因黑煙產生不安，福壽表達歉意，並感謝消防人員第一時間投入救災，以及鄰里居民的理解與配合。

公司強調，未來將持續秉持公開透明、誠信負責的原則，落實工業安全、環境保護及食品安全管理，善盡企業社會責任，維護員工、社區及消費者權益。