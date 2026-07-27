北市A辦交易進入質變

據指標商仲業者統計，未來五年台北市A級辦公市場新增供給高達65萬坪；對照過去台北市每年商辦去化量約2萬~3萬坪之下，在海量辦公供給下，今年起，辦公出租、交易結構將從「量變」轉為「質變」，市場全面從「新增供給」進入「產品競爭力」時代。

高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民表示，過去十年平均商辦市場每年去化量約2.5萬坪；2026年起辦公市場供給壓力開始浮現，今年新增供給約7.4萬坪，壓力逐步出現。

戴德梁行協理李易璇分析，市場原先擔心未來五年台北市海量的辦公新增供給將推升空置率，但近期租賃表現顯示，企業「升級搬遷需求」正逐步吸收新供給，市場消化能力優於預期。

據戴德梁行預估，未來三年台北市A級辦公市場新增完工供給量約29萬坪，接下來商辦市場競爭，將由「新增供給規模」轉向「產品競爭力」，「誰能吸引企業搬遷」將是接下來重點。

高力國際初估，今年台北市辦公市場將新增7.46萬坪供給，2027年新增供給略微降至5.22萬坪；不過2028年、2029年將各迎來11.76萬坪、10.07萬坪海量供給，整體辦公室空置率推估一舉站上雙位數，繼2016年以來、近十年首再度站上雙位數，至2030年空置率估達17.56%。

據仲量聯行預計，至2031年、台北市A級辦公新供給量約高達65萬坪；仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬分析，單看供給數據，對照過去每年台北市辦公市場去化量約2萬~3萬坪，確實天量的供給讓市場擔憂；不過扣除自用空間，加上近兩年企業辦公空間升級需求，催生出租轉買、去化加大需求，推估實際上，新增供給量估約35萬坪，空置率約10~15%間，A辦每坪月租金估約3,500元優於今年第2季3,283元。