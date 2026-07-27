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鋼市四大築底訊號浮現 中鋼、新光鋼等後市不淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
全球鋼鐵市場進到第3季展開修正，近期浮現「原料止穩、鋼價止跌、需求轉型、成本有撐」四大築底訊號，第4季景氣逐步回升的可能性大增。鋼鐵業示意圖。 記者劉學聖／攝影
全球鋼鐵市場進到第3季展開修正，近期浮現「原料止穩、鋼價止跌、需求轉型、成本有撐」四大築底訊號，第4季景氣逐步回升的可能性大增。鋼鐵業示意圖。 記者劉學聖／攝影

全球鋼鐵市場進到第3季展開修正，近期浮現「原料止穩、鋼價止跌、需求轉型、成本有撐」四大築底訊號，第4季景氣逐步回升的可能性大增，中鋼（2002）、新光鋼（2031）等鋼鐵族群均樂見鋼市正向發展。

業內指出，大陸鐵礦砂價格連續兩周回升並重新站穩每公噸100美元整數關卡，熱軋出口報價停止連跌，小鋼胚價格持平，加上AI基建、電力設備及汽車等高值製造需求持續支撐。

中鋼最新商情指出，大陸62%品位鐵礦砂（CFR）最新報價升至每公噸101.19美元，較前周上漲0.92美元，不僅連續第二周走揚，也重新站回100美元以上。市場分析，鋼廠近期開始回補原料庫存，加上大陸鐵礦石進口量維持高檔，是支撐原料價格回穩的主因。

鋼品價格同步出現止跌跡象。大陸熱軋出口報價目前約每公噸485美元，已結束先前連續下滑走勢；LME中國熱軋鋼捲遠月合約則維持每公噸493至505美元區間整理，小鋼胚價格同步持平，顯示市場預期鋼價短期將以區間震盪為主，而非持續探底。

市場人士表示，目前最值得關注的並非鋼價是否立即反彈，而是跌價循環已明顯放緩。原料與鋼品價格同步回穩，有助鋼廠重新掌握報價節奏，也有利後續毛利率逐步改善。

另一方面，全球鋼鐵需求正出現結構性轉變。雖然大陸房地產投資、新開工面積仍偏弱，使建築用鋼需求復甦有限，但新能源、AI資料中心、電力建設、汽車及高端製造投資持續成長，已成為支撐全球鋼材需求的新動能。

供給端則維持充裕。全球礦業龍頭巴西淡水河谷第2季鐵礦石產量達8,430萬公噸，寫下2018年以來同期新高，代表全球礦山新增供給仍將限制鐵礦砂價格大幅上漲，但也有助鋼廠維持穩定的原料成本。

業界指出，目前全球鋼市仍受歐盟配額制度調整、各國反傾銷措施及貿易保護政策影響，下游客戶採購仍以按需下單為主，因此短期鋼價大幅上漲的機率不高。不過，隨著原料價格止跌、鋼品報價回穩，加上AI基礎建設、能源轉型及製造業投資持續推進，全球鋼市最悲觀階段可望逐步過去，第4季景氣回升機會正持續升高。

中鋼 新光鋼 鐵礦砂

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