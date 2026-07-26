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趨勢觀察／鴻海董事長劉揚偉：AI原生公司是大勢所趨

經濟日報／ 蕭君暉
鴻海董事長劉揚偉表示，AI原生也將帶動企業組織角色的重組與人才能力的升級。聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉表示，AI原生也將帶動企業組織角色的重組與人才能力的升級。聯合報系資料照

人工智慧（AI）快速崛起，開始滲透到各行各業，不論人們喜歡與否，AI正在影響企業與人類的行為，已經是一個不爭的事實，鴻海（2317）董事長劉揚偉認為，由於AI正在快速成長，導致AI原生（AI Native）時代將要來臨，如何把目前的企業轉型成為AI原生公司，將是企業界面臨非常重大的挑戰，即使像鴻海這樣已經大規模使用AI的公司，仍只能稱為是AI賦能（AI Enable）的公司，還不是AI原生公司。

雖然AI很火熱，很多企業員工都在使用AI，或是把AI導入企業經營流程，來提升效率、節省成本，但儘管如此，他認為，目前大部分企業仍停留在AI賦能階段，也就是在既有組織與流程中導入AI工具，來協助提升效率與決策品質，但企業本身的組織架構與運作邏輯並未改變。而AI原生的組織則不同，其核心概念是以AI為中心運作，若缺少AI，企業的流程與組織將無法順利運行。

科技產業的發展歷程已從過去一開始的數位原生（Digital Native）或是數位轉型，進入雲端原生（Cloud Native），就是把許多資料放在雲端上，現在則逐步邁向AI原生的時代。在AI原生架構下，人類主要負責目標設定，以及治理與責任管理，而分析規劃、執行作業、監控與優化等工作，將大量由AI完成。

企業若要成功轉型為AI原生組織，劉揚偉認為，首先必須建立可供AI直接運用的資料。例如鴻海近期協助發展智慧城市，以及政府機關及醫療機構導入AI時發現，多數單位雖擁有大量資料，但資料格式與品質，尚未達到AI可直接使用的程度，因此，需要投入大量時間進行資料整理與轉換，讓數據成為「AI Ready」，這也是企業推動AI最重要的第一步。也就是說，好的、有用的、有品質的資料，才是AI能否發生作用的關鍵。

隨著把一般資料轉為AI真正可用的AI資料外，第二步就是要把企業流程重新設計。他指出，未來不應只是將AI嵌入既有的作業流程，而是要從流程設計階段，就是以AI為主體來思考。第三，企業需要從目前以聊天機器人（Chatbot）為主的應用模式，逐步發展至具備自主執行能力的AI代理架構模式。

劉揚偉認為，一旦進入AI原生時代，人類仍將保有AI時代的最終決策權，但決策方式將有所改變。過去企業的決策往往依賴主管個人經驗與知識判斷，未來則會由AI提供大量分析與建議，然後再由人類負責最終裁決與責任。

而AI原生也將帶動企業組織角色的重組與人才能力的升級，同時要求企業建立更自動化、更可控且更容易追蹤的治理機制。他指出，雖然鴻海是製造業出身，金融等不同產業的實際應用模式會有所差異，但整體發展方向是一致的，企業的未來都將朝向AI原生公司的方向邁進。

鴻海 劉揚偉

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