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經濟選書／提升價值感知 保持產品高溢價
在產品與服務快速同質化的今天，價格戰似乎成了企業難以避免的宿命。尤其當AI讓技術門檻與內容生產成本持續下降，許多企業都面臨相同的困境：明明功能差不多，甚至品質更好，消費者卻仍然願意花更多錢購買特定品牌。為什麼有些品牌總能擺脫價格競爭，持續維持高溢價？答案可能不在產品本身，而在人類大腦如何感知價值。
人類的大腦在做購買決策時，會依序經過三個階段：首先由「注意腦」決定哪些訊息值得關注，再由「社會腦」判斷品牌是否值得信任，最後交由「獎賞腦」評估這項產品或服務是否值得選擇。
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