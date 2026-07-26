點子農場／「2037」台灣人的共同考題

爺爺王宗山是孫中山的英文秘書，王安亞從小在美國成長。後來讀了哥倫比亞，之後進了華爾街成了明星分析師。

每次聊天他總是憂國憂民，關心台灣的未來，說總要有些想法和做法。

有一天，他邀請我參與「台灣2037計畫」，想比照美國共和黨的「2025計畫（Project2025）」，為台灣規畫未來。2037年，台灣將迎來新一任總統，不管來自那個黨派，都要帶領台灣面對各種同樣的問題。台灣社會如果能從現在開始準備，應該能讓未來更好。

我先去研究了「2025計畫」。

2022年，美國的「傳統基金會」投入2,200萬美元，集結上百個組織，寫出900頁的《領導授權》。那不是政見，是一套政權交接工程，建立在四根支柱上：政策議程、人才庫、培訓學院，和上任180天的行動劇本。

「2025計畫」的原型可以追溯到1981年，雷根就任第一年就落實了第一版的六成建議。你可以不同意它的價值觀，但很難不佩服它的務實和完整。

我先起草文化政策白皮書，再寫環境政策白皮書。每一份都有診斷、預測、對標、藍圖，甚至有第一天就能執行的清單。寫到一半，我開始想像這份藍圖被各黨總統候選人共同背書的畫面，那會是台灣民主史上的一刻。

直到AI問了我一個問題，讓所有的想法轉了向。那個問題是：「這是一場還權的工程，還是一場奪權的工程？」

我原本以為答案很簡單，畢竟這白皮書一開頭就宣示「把台灣還給人民」。但把四根支柱逐一拆開，就開始發生了一些問題。

人才庫「只問專業、不問政黨」，可是誰會坐在遴選委員會裡？培訓學院要養成治理人才，可是課綱由誰決定？行動劇本裡有「凍結」兩個字，而凍結，正是我們批評立法院對待預算的那把刀。

每一個「保護人民不被政治干預」的設計，同時都是一個「把權力交給特定守門人」的設計。2025計畫最後連川普都公開切割，因為它太像它本來想推翻的結構。

我得到一個結論：問題不在藍圖，在方向。不該是寫好答案，請候選人簽名；而該是人民出題，請候選人作答。於是我把900頁藍圖，濃縮成一份40題的考卷，叫《人民的2037》。

16個施政面向，從財政、能源、文化到兩岸，覆蓋面比照2025計畫，但每一題都刻意不問立場、只問程序：不問你支持核電還是廢核，問你敢不敢把能源真實成本全部公開、交給公民審議定案；不問你的兩岸路線，問你是否承諾任何協議都經民主監督、沒有快速通道。答案有三種：承諾、有條件承諾、不承諾，但都要說明理由，全文照登，不評分、不排名。

第40題是整份考卷的鑰匙：是否承諾當選後，每年接受這份考卷的公開對帳？前39題測承諾，最後一題測誠意。

寫完那天，我在整個計畫的最後寫下：「程序，是我們唯一的意識形態；透明，是我們唯一的政黨。」130年前，孫中山面對的考題是「推翻什麼」；今天台灣面對的考題是「歸還什麼」。

十年後的台灣會是什麼樣子？答案不在任何一位候選人的政見裡，而在2,300萬人願不願意一起出題、一起監考。

這就是十年後台灣人的共同考題：不是選誰，而是人民敢不敢當出題的人。