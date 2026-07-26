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數位行銷／創作者經濟 改寫行銷生態圈

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

當我們回顧過去十年的數位行銷史，網紅與內容創作者常被視為品牌獲取注意力的短期租賃物。然而，根據最新發布的《2026創作者經濟報告》，這個價值數千億美元的市場已正式告別純粹的注意力狂歡，邁入高度專業化的主權與共鳴時代。品牌如果仍抱持著砸錢買流量的傳統邏輯，將在今後的市場洗牌中被迅速邊緣化。

美國網紅行銷機構The Influencer Marketing Factory透過對全球數百萬創作者帳號與消費者的深度調查，揭示了2026年創作者生態的結構性改變。要制定正確的數位行銷布局，企業決策者必須首先看清這三股不可逆的巨浪：

一、創作者企業家崛起：邁向主權與多元營收

報告指出，2026年創作者經濟最顯著的分水嶺，在於內容創作者向創作者企業家的全面升級。過去創作者極度依賴單一社交平台的演算法和一次性品牌置入案件；而在2026年，高達72%的創作者正積極將粉絲群體引導至私域流量或自身擁有的獨立管道，如付費電子報、Discord社群及個人獨立App。

創作者不再甘於只做平台的打工人，他們正透過自有IP、周邊商品、數位下載與訂閱制建立多元化營收，被動收入比率已跨越20%。這意味著，創作者對品牌的議價能力與自主性達到了前所未有的高度。

二、創作者中產階級成為市場中流砥柱

長期以來，創作者經濟呈現極端的M型化。但2026年的數據展現了更健康的生態：將近半數（約48%）的職業創作者年收入穩定落在1萬至10萬美元之間。

這群中產階級創作者不一定擁有百萬粉絲，但他們在利基市場中擁有極高的黏著度與話語權。

隨著25至34歲群體成為橫跨各大社交平台最主要的受眾與消費主力，創作者市場的品味變得更加成熟與理性，也為品牌進行精準的微網紅與腰部網紅行銷提供了肥沃的土壤。

三、AI成為雙刃劍：技術紅利與人本價值的拉鋸

AI工具在2026年已完全融入創作者的日常工作流中，用於腳本優化、多語系翻譯、影音剪輯與數據預測。然而，這引發了內容的同質化危機。

當大眾被大量完美卻缺乏靈魂的AI生成內容淹沒時，市場反而對未經修飾的真實感產生了強烈的飢渴。報告顯示，有超過75%的受眾認為純人類創作正成為一種高溢價的稀缺資源。受眾的信任留存於真實、溫暖的社區內，而非冰冷的演算法優化代碼。

在行銷團隊內部，AI不應被用來批次製造粗製濫造的行銷稿，而是應該作為行銷副駕駛（Co-pilot）。

也就是說，將繁瑣的行政與數據處理交給AI，而將寶貴的預算與精力留給創作者進行以人為本的創意發想，這才是人機協作的最高境界。

《2026創作者經濟報告》給所有品牌敲響了警鐘：消費者不再相信完美的官方廣告，他們相信的是他們所信任的人。這場從螢幕內延伸至真實生活（IRL）、從線上電商串聯到實體體驗的變革，正在徹底顛覆傳統的商業規則。而創作者已經不再僅僅是行銷的管道，他們本身就是新型態的媒體與通路。

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