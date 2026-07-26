英國啟動近3,000億英鎊國防投資，華新麗華（1605）可望大咬訂單。近期英國政府拍板《國防投資計畫》（DIP），業內看好，華新集團攜手英國軍工關鍵供應商勞斯萊斯（Rolls-Royce），可望持續取得相關高毛利特殊材料訂單，加速高值化轉型。

華新麗華旗下位於英國雪菲爾的Special Melted Products（SMP），專精航太、能源及核能領域所需的高階鎳基超合金，具備VIM、VAR、ESR等特殊熔煉與鍛造技術。近期，SMP取得勞斯萊斯約2.4億美元（約新台幣78億元）多年期供應合約，市場解讀，華新集團將受惠於英國核能及國防高階特殊材料需求持續升溫，被視為華新切入英國國防供應鏈的重要里程碑。

DIP（Defence Investment Plan）是英國自冷戰結束以來最大規模的國防投資計畫。英國政府公布，未來四年將投入約2,980億英鎊，用於推動軍事現代化、核威懾能力升級、自主系統及國防工業建設，也是英國推動未來十年國防轉型的重要執行藍圖。

其中，核威懾現代化被列為最重要的投資方向之一，重點包括無畏級（Dreadnought）核潛艦、新一代主權核彈頭Astraea（A21/Mk7），以及SSN-AUKUS等新世代核潛艦計畫，帶動核動力供應鏈長期需求。

相關供應鏈由英國國防部體系、Submarine Delivery Agency（SDA）、BAE Systems及勞斯萊斯共同組成「無畏聯盟」（Dreadnought Alliance）。

根據勞斯萊斯官方資料，該公司負責設計、建造及維護英國皇家海軍所有核潛艦反應爐，是英國唯一核動力系統供應商，擁有超過60年技術經驗，今年初更取得約90億英鎊、為期八年的Unity合約，負責現役及未來Dreadnought、SSN-AUKUS等核潛艦反應爐的設計、製造與維護。

業界分析，國防特殊材料最大的競爭門檻在於軍規認證。

從材料成分、熔煉、鍛造到熱處理，都須經過長時間驗證，一旦通過認證，供應關係往往可維持十年以上，不僅訂單能見度高，也具備較高毛利率，與一般不銹鋼及線纜產品形成明顯區隔。