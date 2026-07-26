快訊

正在拍攝「百味人生」…藝人王凱驚傳暴斃家中！經紀人證實了

「辛太太準備畢業了」 F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

傳美軍考慮「闖伊朗核設施搶濃縮鈾」！可能作戰曝 專家：史上最複雜

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲植物博覽會植感青農、桃園好農壓軸登場 展現產業新實力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
青年事務局局長侯佳齡（右4）與輔導「植感桃園」青年品牌合影。圖／青年局提供
青年事務局局長侯佳齡（右4）與輔導「植感桃園」青年品牌合影。圖／青年局提供

亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo ）」今日在桃園會展中心落幕，為期3天的展覽集結國內外植物品牌、收藏家及產業，透過展覽、市集、論壇交流打造兼具植物、美學、生活與國際貿易的交流平台，壓軸「植感青農暨桃園好農發表會」，展現桃園推動青年創業、青年農業品牌及植物產業發展的成果。

展覽由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦，展示多元植物品牌及特色植栽，也攜手農業部動植物防疫檢疫署提供現場植物檢疫服務，協助植物產業國際交流，提升跨境貿易便利性，進一步強化桃園作為植物產業交流平台的重要角色。

農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡出席今日的植感青農及桃園好農發表會，展現市府跨局處推動青年創業及農業品牌發展的成果，現場有豐滄米香、双霖茶莊、添丁養生黑木耳、蘭園養蜂場、佳麗果物及鼎好黑豬肉創意工廠等6家「桃園好農」品牌，透過特色產品向民眾介紹桃園優質農產及青年農業品牌特色，現場互動熱烈，展現桃園農業的多元發展成果。

由青年事務局輔導的「植感桃園」青年品牌也於活動中輪番登場，透過有獎徵答、品牌分享與民眾熱情互動，包括「蕨味之鹿」、「綠植工作室」、「PLAN・T植策」、「隣人植栽」、「TREECHU」、「詰雅花卉農園」、「植鹿農場」及「叢林漿果」等8組青年品牌，分別展現鹿角蕨栽培、植物組織培養、生態缸設計、香草療癒及珍稀植物等多元特色，並準備兼具質感與創意的品牌禮品，吸引許多民眾參與，在互動過程中認識品牌理念與創業故事，也展現桃園青年投入植物產業的創新能量與多元風貌。 

青年事務局長侯佳齡表示，青年局持續透過創業輔導、品牌培育、市場展售及資源媒合等多元措施，陪伴青年將專業與興趣發展為事業。「植感桃園」不只是品牌展示平台，更希望協助青年創業者拓展市場、提升品牌能見度，並藉由亞洲植物博覽會與國內外植物產業建立交流合作機會，讓更多人看見桃園青年在植物產業的創新實力與設計能量。

農業局長陳冠義表示，「2026亞洲植物博覽會」成功串聯政府、產業與國際資源，不僅展現台灣植物產業的專業實力，也讓更多人看見桃園推動青年農業、植物產業及青年創業的成果。未來市府將持續深化跨局處合作，整合農業、生技、設計及青年創業資源，打造桃園成為亞洲植物產業交流、青年創業及綠色生活的重要城市。

亞洲植物博覽會參觀人潮不斷。圖／農業局提供
亞洲植物博覽會參觀人潮不斷。圖／農業局提供

亞洲植物博覽會圓滿落幕 「植感青農」攜手「桃園好農」壓軸登場，展現桃園植物產業新實力。圖／農業局提供
亞洲植物博覽會圓滿落幕 「植感青農」攜手「桃園好農」壓軸登場，展現桃園植物產業新實力。圖／農業局提供

青年局長侯佳齡參觀團隊作品。圖／青年局提供
青年局長侯佳齡參觀團隊作品。圖／青年局提供

亞洲植物博覽會農業局、青年局都派出強棒參加。圖／農業局提供
亞洲植物博覽會農業局、青年局都派出強棒參加。圖／農業局提供

農業局長陳冠義（中）與青農合影。圖／農業局提供
農業局長陳冠義（中）與青農合影。圖／農業局提供

桃園 青年 青農

延伸閱讀

廣角鏡／桃會展中心 展售逾百特色植栽

香約大遠百 臺南夏日芒果祭新竹快閃

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

一株植物，如何翻轉一座城市？「植感桃園」從農業到生活品牌的綠色城市轉型

相關新聞

網紅住社宅、豪車停地下室惹議 新北社宅弱勢戶逾5成

社會住宅被視為落實居住正義的重要政策工具，但近期接連爆出千萬YouTuber Roger入住台北市奇岩社宅，以及新北市新店央北社宅地下停車場出現高價進口車等話題，引發外界質疑，有限的社宅資源是否真正落在有居住需求的民眾身上，也讓社宅資格審查與分配公平性再度受到關注。

航空客運旺季遇油價逆風 貨運成華航、長榮航、星宇下半年獲利關鍵

暑假旅遊旺季帶動航空客運需求全面升溫，歐洲、日本及東南亞航線幾乎班班滿載，不過，隨著中東局勢再度升溫，國際油價走高，航空公司下半年也面臨燃油成本增加的壓力。市場普遍認為，在客運票價已處高檔下，航空貨運能否持續維持高運價、高載運率，將成為華航（2610）、長榮航空（2618）及星宇航空（2646）下半年獲利的重要關鍵。

科技買盤動了 房市迎春燕

中科二期園區去年底動工，不少台積電工程師提前卡位中部住宅市場，市場也傳出鴻勁精密員工「團購」的消息，業界表示，這波「科技買盤」有望成為房市首批春燕。

新光三越北車店 年業績拚30億！原有120個品牌九成續留

新光三越昨（25）日進駐台北車站，強調「營運不中斷」持續提供旅客服務，商場原有120個品牌，約有九成續留。這也是新光三越全台第17個營業據點，初估未來每年營業額可望突破30億元。

2026中小企永續翻轉競爭力／聖瑪莉 ESG 入味 烤出品牌力

在台灣人的記憶中，麵包出爐的香氣總能跨越年齡，與消費者建立起深厚的信任感。1986年，在台北永康街起家的聖瑪莉（歐立食品），就是一家以日式職人精神立足市場的烘焙品牌。近年，聖瑪莉積極轉朝永續企業轉型，還獲得了「台灣觀光永續獎」及「新北企業精典獎」的肯定，充分展現傳統產業的堅實與韌性。

第十屆創業之星獲獎團隊／山青光效建材玻璃 讓大樓會發電

每一個創業的故事都是築夢的過程，本報今年舉辦「第十屆創業之星選秀大賽」，在公司組與學生組的參賽團隊中，各選出冠軍與優勝、合計六支得獎隊伍，今起每周日報導他們精彩的創業故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。