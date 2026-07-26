亞洲植物博覽會植感青農、桃園好農壓軸登場 展現產業新實力

亞洲植物博覽會（Asia Plant Expo ）」今日在桃園會展中心落幕，為期3天的展覽集結國內外植物品牌、收藏家及產業，透過展覽、市集、論壇交流打造兼具植物、美學、生活與國際貿易的交流平台，壓軸「植感青農暨桃園好農發表會」，展現桃園推動青年創業、青年農業品牌及植物產業發展的成果。

展覽由桃園市政府指導、艸植感團隊主辦，展示多元植物品牌及特色植栽，也攜手農業部動植物防疫檢疫署提供現場植物檢疫服務，協助植物產業國際交流，提升跨境貿易便利性，進一步強化桃園作為植物產業交流平台的重要角色。

農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡出席今日的植感青農及桃園好農發表會，展現市府跨局處推動青年創業及農業品牌發展的成果，現場有豐滄米香、双霖茶莊、添丁養生黑木耳、蘭園養蜂場、佳麗果物及鼎好黑豬肉創意工廠等6家「桃園好農」品牌，透過特色產品向民眾介紹桃園優質農產及青年農業品牌特色，現場互動熱烈，展現桃園農業的多元發展成果。

由青年事務局輔導的「植感桃園」青年品牌也於活動中輪番登場，透過有獎徵答、品牌分享與民眾熱情互動，包括「蕨味之鹿」、「綠植工作室」、「PLAN・T植策」、「隣人植栽」、「TREECHU」、「詰雅花卉農園」、「植鹿農場」及「叢林漿果」等8組青年品牌，分別展現鹿角蕨栽培、植物組織培養、生態缸設計、香草療癒及珍稀植物等多元特色，並準備兼具質感與創意的品牌禮品，吸引許多民眾參與，在互動過程中認識品牌理念與創業故事，也展現桃園青年投入植物產業的創新能量與多元風貌。

青年事務局長侯佳齡表示，青年局持續透過創業輔導、品牌培育、市場展售及資源媒合等多元措施，陪伴青年將專業與興趣發展為事業。「植感桃園」不只是品牌展示平台，更希望協助青年創業者拓展市場、提升品牌能見度，並藉由亞洲植物博覽會與國內外植物產業建立交流合作機會，讓更多人看見桃園青年在植物產業的創新實力與設計能量。

農業局長陳冠義表示，「2026亞洲植物博覽會」成功串聯政府、產業與國際資源，不僅展現台灣植物產業的專業實力，也讓更多人看見桃園推動青年農業、植物產業及青年創業的成果。未來市府將持續深化跨局處合作，整合農業、生技、設計及青年創業資源，打造桃園成為亞洲植物產業交流、青年創業及綠色生活的重要城市。

亞洲植物博覽會參觀人潮不斷。圖／農業局提供

亞洲植物博覽會圓滿落幕 「植感青農」攜手「桃園好農」壓軸登場，展現桃園植物產業新實力。圖／農業局提供

青年局長侯佳齡參觀團隊作品。圖／青年局提供

亞洲植物博覽會農業局、青年局都派出強棒參加。圖／農業局提供