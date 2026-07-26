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航空客運旺季遇油價逆風 貨運成華航、長榮航、星宇下半年獲利關鍵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空客運旺季遇油價逆風　航空貨運成華航、長榮航、星宇下半年獲利關鍵。圖／華航提供
航空客運旺季遇油價逆風　航空貨運成華航、長榮航、星宇下半年獲利關鍵。圖／華航提供

暑假旅遊旺季帶動航空客運需求全面升溫，歐洲、日本及東南亞航線幾乎班班滿載，不過，隨著中東局勢再度升溫，國際油價走高，航空公司下半年也面臨燃油成本增加的壓力。市場普遍認為，在客運票價已處高檔下，航空貨運能否持續維持高運價、高載運率，將成為華航（2610）、長榮航空（2618）及星宇航空（2646）下半年獲利的重要關鍵。

根據國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球航空旅客運輸量將突破51億人次，年增2.4%，再創歷史新高。航空業者分析，台灣赴歐市場需求持續增溫，今年暑假歐洲航線載客率接近滿載，8月訂位情況同樣熱絡，在高票價、高載客率支撐下，歐洲航線可望成為今年航空公司重要獲利來源。

航空業者指出，歐洲深厚的人文歷史與旅遊魅力持續吸引國人，加上暑假旺季效應，今年7、8月歐洲航線幾乎班班滿載，票價維持高檔，市場需求相當熱絡。另一方面，中東地緣政治緊張情勢持續，也使部分旅客避開中東轉機，帶動東北亞轉運需求增加，台灣可望受惠成為亞洲重要轉運樞紐。

航空物流業者指出，目前北美線每公斤運價約320至350元，但急單現貨價格普遍較一般運價高出三成以上，只要航空公司釋出艙位，市場幾乎立即被訂滿。若8月開學備貨需求持續升溫，加上AI伺服器出貨潮未歇，航空貨運運價仍有進一步上調空間。

法人分析，今年暑假客運市場依舊熱絡，歐洲、美洲及日本航線維持高載客率，但在國際油價回升下，燃油成本恐侵蝕部分客運獲利，因此航空貨運的重要性更加凸顯。只要AI伺服器、半導體設備及高科技產品出貨需求延續，加上跨境電商及急件市場持續活絡，貨運業務可望有效支撐航空公司整體獲利表現。

市場預期，在暑假客運旺季與AI貨運需求雙重帶動下，華航、長榮航空及星宇航空第3季營運仍可望維持高檔。不過，隨著油價再度走升，航空貨運是否持續維持高運價及高載運率，將成為三大航空公司下半年獲利能否再創新高的關鍵指標。

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