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共信思沛康馬匹腫瘤研究成果亮眼 兩項研究獲國際期刊接受

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）26日公告，旗下治療惡性犬科黑色素瘤的動物新藥「思沛康」（p-TLS）已取得農業部動植物防疫檢疫署核發的試製藥品同意函。該藥應用於馬匹腫瘤治療的兩項探索性前瞻性病例研究已分別獲得《Veterinary and Animal Science》及《Equine Veterinary Education（EVE）》兩國際期刊接受刊登。

第一項研究納入罹患黑色素瘤、鱗狀細胞癌及肉瘤等淺表性腫瘤的馬匹病例，評估接受p-TLS腫瘤內注射後的臨床反應、安全性及耐受性。研究結果顯示，纖維母細胞型肉瘤及陰莖鱗狀細胞癌均達完全反應；肛門周圍黑色素瘤於預定評估時點達部分反應，並於後續追蹤期間進一步達到完全臨床消退。

所有病例於治療後均呈現一致的治療反應，包括腫瘤壞死、壞死組織脫落、傷口癒合，最終完成再上皮化。追蹤期間介於120天至15個月，未觀察到腫瘤復發或嚴重不良反應，顯示p-TLS對不同類型的馬匹淺表性腫瘤具有良好的初步療效、安全性及耐受性。

第二項研究則聚焦馬匹黑色素瘤，共納入7匹經病理組織學確診的馬匹，合計19個病灶接受p-TLS腫瘤內注射治療，並透過臨床檢查、腫瘤量測、超音波評估及連續影像追蹤治療成效。

研究結果顯示，七匹受試馬中，六匹（85.7％）達完全臨床反應，另一匹（14.3％）達部分反應，未觀察到疾病穩定或惡化。追蹤期間介於107天至765天，僅一例發生局部復發，其餘病例均未觀察到明顯復發。此外，所有治療相關不良反應均屬輕度且可逆，未發生Grade 3以上或嚴重不良反應。

思沛康主成分p-TLS為新型腫瘤消融劑，可誘導腫瘤細胞凋亡，並抑制PI3K/Akt/mTOR訊號傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞生長與存活。此次兩項研究分別從多種淺表性腫瘤及黑色素瘤驗證p-TLS的治療潛力，為後續擴大動物腫瘤適應症及推動國際臨床布局提供重要科學依據。

相關研究成果已於今年1月在泰國曼谷舉行的全球馬病年會發表，共信-KY並規劃將相關臨床研究進一步擴展至澳洲。公司未來將以犬科及馬匹腫瘤研究所累積的臨床成果為基礎，持續擴大犬科腫瘤研究，並新增貓科等動物腫瘤適應症。在科學證據及法規合規的前提下，公司將持續推動技術轉化為臨床可及的治療方案，為罹患腫瘤的伴侶動物及其家庭提供更多治療選擇。

腫瘤

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