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照顧服務＋零售門市職缺占逾7成 北市就服處推出442個工作機會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市就業服務處7月28日至30日於各就業服務站辦理小型徵才活動，集結麥當勞、三商餐飲、新東陽、萊爾富、全家便利商店、屈臣氏、微笑單車（YouBike）及5家居家長照機構，提供442個工作機會，其中照顧服務及零售門市相關職缺合計逾300個，占整體超過7成；照顧服務員時薪最高450元，零售業儲備區經理月薪4萬3,000元，微笑單車夜班調度及維護專員月薪更上看4萬9,600元，歡迎求職者依自身專長與職涯規劃選擇適合的工作。

找工作不只是找一份薪水，更要找到適合自己的職涯方向。台北市就業服務處表示，本週徵才的一大亮點，是照顧服務與零售門市成為兩大主力職缺。照顧服務產業隨著高齡化社會發展，工作不只是陪伴與生活協助，更需要專業、耐心與溝通能力。本週有愛馨、玖玖、潤田、圓光、長安健照5家居家長照機構，招募居家照顧服務員、照顧服務員、居服督導及個案管理員，照服員時薪最高450元，居服督導月薪3萬5,000元起、個管員月薪4萬元起。對喜歡助人、重視工作意義，並希望累積專業能力的求職者而言，照顧服務可從第一線工作逐步累積經驗，發展督導及個案管理等職涯方向。

零售門市工作則不只是「顧店、站櫃台」，本週參與廠商有萊爾富、全家及屈臣氏，職缺涵蓋門市服務、儲備幹部、店經理及區經理，另有商品企劃採購、數位行銷等職務，提供從第一線服務到管理職的多元發展路徑。對喜歡與人互動、擅長溝通及解決問題的求職者而言，可從門市實務累積顧客服務、商品管理及現場應變能力，逐步挑戰管理職；同時也有正職、兼職及計時等工作型態，方便求職者依生活需求彈性選擇。

此外，微笑單車提供調度及維護專員職缺，夜班月薪最高4萬9,600元；麥當勞、三商餐飲、新東陽等企業也提供餐飲、門市及顧客服務職缺，另有.NET程式設計師及數位行銷儲備幹部等專業工作機會，滿足不同專長與工作需求。

台北市就業服務處表示，求職者可依個人特質選擇職涯方向，喜歡助人可投入照顧服務，喜歡與人互動可從零售服務累積經驗，想挑戰管理則可選擇儲備幹部職缺。本週6場徵才活動均於下午2時至4時辦理，7月28日於內湖、北投就服站，7月29日於西門就服站，7月30日於艋舺、南港東明青銀及景美就服站登場，合計提供442個工作機會，歡迎求職、轉職或重返職場民眾攜帶履歷踴躍參加，找到適合自己的職涯下一站。

麥當勞 屈臣氏 長照

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