煙波集團偕簡天才 LA ONE 推米其林星級聯名中秋禮盒 早鳥享優惠

迎接品牌30 周年的煙波國際觀光集團，從旅宿活動到食材餐桌深耕在各類永續行動上，今年特別攜手米其林星級名廚簡天才，從 fine dining （精緻餐飲）的精準手法到永續食材的落實，集結 LA ONE 最熱銷的經典口味與煙波獨家限定風味，禮盒內容分別有「鹽之花菠蘿蛋黃酥」、「奶皇肉鬆蛋黃酥」、「抹茶梅柚雙餡流心酥」、「百香乳酪鳳梨酥」，每盒共8入；將其鹹甜、茶韻與酸香風味層層收進這一盒獻禮當中。

中秋節即將到來，最應景的「月餅」在每年送禮市場推陳出新，其中飯店與糕餅業者紛紛搶攻節日商機。煙波國際觀光集團即日起至9月21日開放預購，每盒原價1,680元，於9月11日前訂購，享早鳥優惠價1,480元，煙波集團會員另享優惠折扣，更多訂購詳情請至煙波國際觀光集團官網 www.lakeshore.com.tw查詢。

「藏月成禮」中秋禮盒包裝以煙波30年命名，月亮為靈感，盒面圓形視窗映出銀白光影，象徵煙波集團一路陪伴旅人，旗下各館座落於不同城市，不論住宿、用餐相聚，都能滿足每一次的團圓喜樂；其抽屜式互動結構，呈現源自新月至圓月的遞進，讓收禮人有開箱驚喜。而月色漸次明亮，則如同將時間流轉與珍貴禮意收藏其中、也意喻煙波為旅人們將每一次的體驗都珍藏成美好回憶。

連續多年榮獲《台灣米其林指南》「綠星」肯定的米其林綠星餐廳 THOMAS CHIEN 創辦人簡天才，是當代法餐極具代表性的名廚。今年煙波首度合作簡天才旗下品牌LA ONE，看中了簡主廚致力於頂級法式廚藝的職人精神與運用台灣在地小農食材結合的品牌共同理念；「藏月禮盒」一盒8入，共有4款口味，直接將LA ONE經典風味「鹽之花菠蘿蛋黃酥」、「 百香乳酪鳳梨酥」以及煙波獨家款「奶皇肉鬆蛋黃酥」、「抹茶梅柚雙餡流心酥」，一次放進禮盒、盡數擁有。

煙波限定的奶皇肉鬆蛋黃酥，嚴選法國布瑟T55麵粉揉成薄酥外皮，包入紅土鴨蛋黃與豬肉鬆。其奶皇的柔潤甜香襯出肉鬆鹹鮮與蛋黃醇厚；風味層次迷人，首先外層酥香輕盈，而內餡承接沙潤與肉香，讓這款大眾熟悉的台式糕餅多了一層細緻滋味。

也是煙波限定的抹茶梅柚雙餡流心酥，選用日本靜岡抹茶揉合簡天才專精的法式餅皮工藝，包覆青梅、柚子與雙餡流心。品嚐時先有第一層的抹茶微苦口感，隨之取代是散發出的梅柚酸韻與柔滑內餡，一款點心呈現出茶感與果酸相得益彰的優雅尾韻。

鹽之花菠蘿蛋黃酥是LA ONE 年銷逾15萬顆的人氣招牌，以菠蘿外皮帶來鬆酥咬感。法國奶油揉入葛宏德海鹽的輕盈鹽韻；其選用友善養殖紅土鴨蛋黃相當油潤厚實，搭配烏豆沙的綿密甜韻正好相互承接。食用風味有著蛋黃與豆沙的熟悉底韻，同時外層酥香則慢慢於味蕾延展。

經典熱銷的百香乳酪鳳梨酥，採雨用友善耕作鳳梨與在地百香果熬成酸潤內餡，帶出整體清爽而鮮明的果韻風味。外層以法國AOP認證的邦菩禮奶油揉入帕瑪森乳酪，烘成酥鬆餅皮；乳酪帶有微鹹風味剛好能襯托果餡酸香，使品嚐時的尾韻更顯輕盈。