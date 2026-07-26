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兩大推手助攻 物流不動產交易夯 桃園投資比重逾七成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據瑞普萊坊最新發布「2026台灣商用不動產市場年中報告」指出，自2010年至2026年間，台灣重要物流不動產開發投資合計達1,074億元，其中桃園市占整體投資比重約73%，是全國最重要的物流樞紐。

壽險公司與REITs是物流市場的主要推手，合計投資額約615億元（占57%）。國泰人壽以235億元居首，其與永聯物流（ALP）的合作模式最為積極；台灣人壽與新光人壽則偏好開發型方案以獲取更高收益。

瑞普萊坊的顧問暨研究部主管江珮玉表示，2026年起將是台北商辦的「去化壓力年」。隨著未來新供給大量釋出，全市空置率預期將推向10%以上的歷史高位。市場將呈現極端的「兩極化」發展。

江珮玉分析，北市商辦市場正逢綠色溢價、褐色折價關鍵年；綠色溢價（Green Premium）是指具備LEED與WELL雙認證的新大樓，未來每坪月租金仍能維持3%以上的逆勢成長。

而褐色折價（Brown Discount）則是屋齡超過25年、缺乏節能設施的老舊大樓，這類物件將面臨降租壓力，租客流失率恐顯著增加。

江珮玉指出，未來市場動能將持續由科技大廠主導，目的在於擴大研發中心與伺服器生產基地。對於投資者而言，ESG已從「加分項」轉為「生存門檻」。

江珮玉認為，在壽險業者投資收益率門檻居高點之下，讓壽險業者已採取防禦性策略，投資轉向尋找具備改建效益或能創造加值（Value-add）的產品。

桃園 國泰人壽 新光人壽

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