星巴克DREAM PLAZA景觀席低消制 專家：朝分眾經營

統一集團旗下連鎖咖啡星巴克典藏DREAM PLAZA台北店近期在部分熱門景觀座位區，首度導入預約制與最高新台幣450元基本低消，引發討論。專家指出，這反映咖啡店長期面臨翻桌率痛點，也意味著座位與空間體驗，正從附加服務逐漸變成可經營的資源。

星巴克去年開出台灣規模最大的DREAM PLAZA台北店，今年3月下旬開始首次對部分指定景觀席導入預約與基本消費制度；台灣星巴克向中央社記者表示，因應顧客反映熱門時段及景觀席位經常客滿，為提升整體顧客體驗，星巴克DREAM PLAZA台北店部分指定景觀席位導入預約制度，希望讓更多顧客能順利入座並縮短等候時間。

台灣星巴克指出，本次僅適用於部分指定席位，其餘座位仍維持自由入座，不影響一般顧客使用。基本消費依席位及時段有所不同，平日每人390元起、假日每人450元起；夜間時段則維持現行排隊入場方式。

統一集團董事長羅智先今年5月出席台灣星巴克600店記者會曾表示，星巴克應回歸咖啡店提供情境體驗的本質，而非成為長時間使用筆電、插座的空間；此次星巴克DREAM PLAZA台北店部分景觀席導入預約及基本消費制度，也被外界視為品牌重新思考空間經營策略的一環。

台灣星巴克除了已開出逾600店，穩坐連鎖咖啡通路第1名寶座，根據統一企業財報，台灣星巴克（悠旅生活）今年第1季獲利約2.17億元，較去年同期約1.95億元成長10.8%；不過，DREAM PLAZA部分景觀席預約及基本消費制度自3月下旬開始實施，其對營運表現的影響仍待後續觀察。

專家：翻桌率壓力促使咖啡店重新定義座位價值

餐飲展店顧問、天帷企管顧問創辦人林剛羽接受中央社記者訪問時表示，即使自己多年前曾經任職星巴克，初聽到星巴克DREAM PLAZA台北店導入部分座位預約及最低消費制度，也覺得「有一點不習慣」。

因據他所知，包括東京、上海等設有最高等級Starbucks Reserve Roastery（星巴克典藏烘焙工坊）的旗艦店，也未採常態性的最低消費制度，因此台灣消費者初期可能需要一段時間適應。

不過他認為，「整體方向是正確」，因咖啡店長期面臨翻桌率問題，不少消費者點一杯價格較低的咖啡便久坐一整天；若由具品牌影響力的市場龍頭率先嘗試新的空間管理模式，有助建立消費者對熱門座位差異化管理的認知，對業者而言是正向發展。

林剛羽指出，這並不代表所有咖啡品牌都會跟進，而是針對特定商圈、特定需求所發展出的經營模式。未來是否採用，仍取決於品牌力、商圈條件及客群結構，不會成為所有咖啡店的標準做法。

他表示，國外已有類似概念，例如日本部分咖啡店，尤其東京大型車站周邊，已發展出依使用時間收費的商業模式，提供插座、無線網路及共享辦公空間，以時間計費，滿足長時間工作的客群需求。

林剛羽說，其實台灣市場也開始出現類似分眾經營模式，像是有咖啡店就將座位區分為一般消費區與工作區，一般座位維持單點消費，工作區則須支付較高最低消費，並提供插座、網路及咖啡續杯等服務，滿足不同消費需求。

「未來咖啡市場將朝更細緻的分眾發展，對具有品牌議價能力、來客穩定的品牌而言，可依座位位置、服務內容或使用時間提供差異化收費模式」。他說，至於品牌知名度較低，或仍須積極拓展客源的店家，則未必適合採取相同策略。