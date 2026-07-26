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訂單滿到2029年還不夠 世紀風電「跳級」搶進核能設備

中央社／ 台北26日電

行駛在西濱快速公路上，很難不被台北港區的景象吸引，一座座高達93公尺、披著黃褐相間塗裝的鋼構巨物昂然矗立。這群近百公尺高的鋼鐵巨獸即將啟航遠赴台中外海，落腳成為CIP渢妙一期離岸風場堅實的離岸支柱。

這些壯觀離岸風場水下基礎的背後推手，是成立9年的世紀風電。去年，世紀風電年營收首度衝破新台幣百億大關，一躍成為世紀集團旗下最亮眼的「小金雞母」。如今，這家台灣最大的離岸風場水下基礎製造商，更將目光投向全新戰場，喊出要跨足核能與氫能設備製造，開啟下階段的轉型布局。

事實上，世紀風電母公司，是一家創立近40年的大型鋼構廠-世紀鋼，主力承接公共建設、科技廠房等營造業務，台積電第一座8吋晶圓廠的鋼構工程也是出自其手。2013年，世紀鋼董事長賴文祥認為再生能源是未來趨勢，配合政府綠能政策，毅然決然跨足離岸風電產業，並於2017年成立世紀風電，專攻套管式水下基礎（Jacket）。

世紀風電過去已陸續接下大彰化、彰芳西島、台電二期與海龍等風場訂單，目前CIP渢妙一期訂單進入收尾，廠房現已接棒投產海盛（F4）風場專案，目前年產量最高可達70座Jacket。

看著訂單一路排到2029年上半年，世紀風電總經理余俊緯接受中央社專訪時幽默地說，「連呼吸的時間都沒有」。

過去，世紀風電乘著離岸風電「國產化」政策的東風，奠定堅實的製造基本功。如今手握未來3年滿載訂單的他們，並未就此停下擴張腳步，而是將戰場延伸至國際，近期積極與澳洲、日本、韓國等海外大廠對接合作，爭取海外新訂單，展現從「在地防守」轉向「跨國出擊」的強烈野心。

「開發商點出我們的弱點」一句話 促世紀風電發動併購

正因這股強烈的出海野心，世紀風電今年6月宣布併購世紀樺欣。此舉背後的核心算盤，正是為了打造台北港與台中港的「雙港整合機制」。

由於台灣夏季常受颱風與海象影響，水下基礎能安全運送出海的黃金窗口極為有限。透過台北與台中的雙港彈性調度，世紀風電不僅能大幅分散氣候引起的運輸風險，更能強化物流調度彈性，確保出貨節奏萬無一失。

同時，透過併購世紀樺欣降低成本，強化國際接單能力。「有開發商直接點出我們的弱點——折舊攤提過高，世紀風電才9歲，台北港才7歲，其他外國廠商都已攤提10年、20年，他們（開發商）挑明了說，我們固定成本高，得想別的方式吸引他們，」余俊緯說道。

他透露，透過此次併購讓生產成本可望減少2成，「基本上（成本）跟韓國廠商差不多了」。

此外，在寸土寸金的台北港，光是水下基礎中一座下腿拱頭焊接動輒耗時200多個小時，世紀風電為了不讓珍貴腹地被高耗時工序占滿，規劃布局印尼巴淡島（Batam），將耗時的零件與焊接工程移往當地，靠貨船來回穿梭與廠房精緻排程，未來台北港將能專注於終端組裝，極大化產能。

今年6月，世紀風電宣布進軍核能、氫能設備製造市場，打造第二個成長引擎，期許成為多元能源設備供應商角色。

問及這項決策背後的原因，余俊緯坦言，「國產化退場是警訊，其他亞洲國家發展離岸風電的腳步放慢也是另一個警訊」。

他進一步說，董事長賴文祥關注產業發展，時常拋出新點子，也保持「人是英雄錢是膽」觀念，對於管理層評估後可行的計畫，砸錢投資不手軟，「在推動新計畫時，對各家企業而言最難的部分就是拿到資金，但董事長在這方面很願意砸錢，讓公司嘗試新方向」。

從風電水下基礎製造商，要躍升為核能與氫能的關鍵設備商，在外界眼中，這場看似缺乏關聯的「跳級」跨界，實則是世紀風電內部經過反覆論證、極其謹慎的戰略評估結果。

小跨足核能氫能設備製造 世紀風電手握3優勢

事實上，傳統鋼構起家的世紀鋼，其硬核焊接工藝在過去十年、逾百座水下基礎的錘鍊下不斷蛻變，已成為世紀風電強攻新戰場的最強後盾。

「比焊接水下基礎鋼構更困難的，就是封裝核料與氫氣的能源設備。」余俊緯分享，世紀風電最大的底氣就來自焊接人才，「我們坐擁全台最頂尖的焊工團隊，將近500人取得6GR證照」，而6GR證照為管路焊接中難度最高的認證之一。

另外，世紀風電擁有重吊機具技術、港口紅利2大優勢。

余俊緯說明，台北港碼頭水深可達16公尺深，任何重吊船都能進來，一座核能壓力容器約300噸至500噸，若一次要運出10座，大型運輸船能輕易在台北港裝載，再搭配世紀風電原有的重型運輸團隊。對世紀風電而言，製造核能設備障礙較小。

盤點世紀風電具備焊接技術、重吊機具、港口紅利3大要素，不過余俊緯也提到，目前公司仍有兩方面須再精進，首先是熱處理技術須完善，因為鋼鐵焊完內部會有殘留應力，導致鋼鐵容易在應力集中處產生斷裂，須透過適當的溫度控制及焊接順序的調整，減緩殘留應力對結構的負面影響，確保結構安全與強度。

另一方面是核能設備證照的取得。世紀風電近期派代表至美國參加全球小型模組化反應爐（SMR）展，但目前SMR仍處於多頭馬車的戰國時代。余俊緯說，提出設計的廠商高達70家，SMR若要走向商業化量產，市場最終需收斂至5到10家內，再投入較為保險，「若產業確定需要SMR，世紀風電不必當第一個，做前面的人就好」。

世紀風電目前在營運部成立核能設備專案小組，預計在1年半到2年內取得美國機械工程師協會（ASME）的NA、NPT核能認證，期待在3至5年內完成人才建置與廠房設備升級。

展望未來，余俊緯提到世紀風電的雙軌戰略。他說，在水下基礎方面，將導入AI數位化提升產能，期望年營收達350億元，成為亞洲風電設備要角；核能設備戰場上，則鎖定SMR為核心，期盼組成一支60人規模的核能焊接團隊。

世紀風電預計8月12日召開股東臨時會，討論併購世紀樺欣案；配合轉型策略，公司也將更名為「世紀能源設備股份有限公司」，宣示由離岸風電製造商邁向多元能源設備供應商。

採訪尾聲，余俊緯明確擘劃出發展藍圖，「下個10年，核能會是我們全力推進的目標」。

核能 離岸風電 世紀鋼

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