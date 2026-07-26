2026中小企永續翻轉競爭力／聖瑪莉 ESG 入味 烤出品牌力

在台灣人的記憶中，麵包出爐的香氣總能跨越年齡，與消費者建立起深厚的信任感。1986年，在台北永康街起家的聖瑪莉（歐立食品），就是一家以日式職人精神立足市場的烘焙品牌。近年，聖瑪莉積極轉朝永續企業轉型，還獲得了「台灣觀光永續獎」及「新北企業精典獎」的肯定，充分展現傳統產業的堅實與韌性。

前瞻視野推動創新

聖瑪莉總經理陳麗玲是專業經理人，年輕時曾在著名外商公司財務部門工作，之後轉戰聖瑪莉，迄今已逾20年。陳麗玲的專長是財務及公司治理，洞察力非常強，經常能敏銳又精準地看出市場趨勢。早些年，她率領團隊導入ERP系統，也積極擁抱數位化，讓聖瑪莉領先同業，成為第一家開立電子發票、第一個使用悠遊卡小額消費與採納多元支付的烘焙公司。

歐立食品董事長高銘裕曾多次問她，為什麼需要導入這些系統，她總是回答：「這是趨勢，現在做，可增加公司未來競爭力」。

加入永續行列，則是聖瑪莉近年來努力的成果。陳麗玲說，多年前，政府開始推動排碳大戶要繳碳費，那時她就敏銳嗅到，總有一天，中小企業也會被要求繳納。為了將來的這一天，她那時就毅然決然參加政府推出的ESG課程，之後還要求公司各部門主管也去上課，以便建立公司內部的共同語言，減少推動永續的阻力。

綠色營運避險關鍵

「尤其，現在能源價格上漲，及早導入節能設備進行製程優化，可確保企業不被市場淘汰。我的初心就是二十年後、三十年之後，聖瑪莉的麵包香仍然存在。」陳麗玲說，推動永續，有助聖瑪莉強化生存韌性，「這是我們整個Team都要努力的」。

她提到，這些年，極端氣候已威脅到麵粉、奶油等原物料供應，因此她將「綠色營運」視為避險關鍵。

第一步是導入能源監控系統，精確追蹤各樓層用電，並優化烤爐、冷氣的「開關機SOP」。她說，光是減少烤箱空轉30分鐘便能顯著降低電費，這些能源轉型讓公司在營業額成長的同時，用電度數反而下降。

而在物流減碳與車隊管理方面，她透過GPS衛星定位進行車隊管理，將麵包貨車的配送次數由三趟縮減為二趟，有效減少運輸碳排與油錢支出，還能讓員工準時下班。

第二步是針對包材進行「減法工程」。她積極推動包裝減量，例如調整紙箱工法、取消提袋淋膜等，去年，她讓聖瑪莉的中秋節包裝紙使用率降低 28%，也調整餐盒厚度，降低 19% 的紙材消耗。

今年開始，聖瑪莉更計畫購置專門的系統來執行碳盤查，以便公司更能有系統地追蹤與管理各項碳排數據，確保減碳路徑的科學性與優先順序，未來更規畫建置太陽能板，逐步實現綠色低碳願景。

帶動供應鏈一起來

多年來，聖瑪莉推行「不留隔夜麵包」，將當日未售完的產品透過志工，轉贈予獨居老人或弱勢族群。該計畫已默默執行逾30年，全台已有20家分店參與此項惜食行動，早已體現ESG中「S」（社會）的核心價值；此外，聖瑪莉堅持採購在地友善食材，如大甲芋頭、紅豆與國產水果，透過長期契作或議定價格，確保農民收益不被剝削，並縮短食物里程。

在產品研發過程中，她決定採用「動福蛋（非籠飼雞蛋）」製作布丁等糕點，雖然成本較高，但透過永續敘事能贏得新一代父母的認同；為解決缺工壓力，她翻轉烘焙業「高溫、高壓」形象，並藉由永續願景吸引Z世代人才的加入。

陳麗玲認為，沒辦法衡量的東西就沒辦法管理，因此她將數位化視為綠色轉型的底座，並積極取得ISO22000與HACCP永續認證，將產品安全視為提供給消費者的核心保障。聖瑪莉在取得這兩項認證後，成功簽下多筆企業大型訂單，證實「永續力即是競爭力」。

聖瑪莉還針對小型供應商，採取「先利誘、後賦能、再規範」的策略，提供技術指導並協助改善包材結構，帶領整個供應鏈朝永續邁進。她表示，「永續作為不僅提升了品牌形象，更帶來實質的營收助益。許多大型企業因認同其永續經營，簽下七位數的伴手禮與會議餐點訂單」。

「不要等完美才出發，ESG 的第一步就是現在開始做！」她說，雖然轉型過程中面臨成本上升與供應商數位鴻溝挫折，但聖瑪莉所採取的策略足以引領轉型。

聖瑪莉資本額為3300萬元，目前在大台北及桃竹地區擁有40家門市，每日來店消費人數達一萬多人，她將企業永續總結為Brightness （明亮製程）、Authenticity （健康美味）、Kindness （社會回饋） 及 Energy （快樂體驗）。「We BAKE a better world」，聖瑪莉期許自己將每一口麵包，轉化為保護土地與傳承風味的力量。