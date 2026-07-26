新光三越北車店 年業績拚30億！原有120個品牌九成續留

新光三越昨（25）日進駐台北車站，強調「營運不中斷」持續提供旅客服務，商場原有120個品牌，約有九成續留。這也是新光三越全台第17個營業據點，初估未來每年營業額可望突破30億元。

新光三越與微風、台鐵是在24日下午3點完成點交，隨後於昨天凌晨12點進駐，一口氣投入300多人徹夜進行相關營運場域丈量、營運設備更換等工作。

昨天清晨6點，由麥當勞開出第一筆商場發票，消費者是新光三越台北車站店長池國豪，商場隨後於上午10點開幕營業，首日服務不中斷，營運順暢，開啟台北車站下一個全新的發展階段。

台鐵公司4月底公告，台北車站商場經營權由新光三越取得，微風以些微差距飲恨，失去經營19年的金雞母。

台鐵資產開發處長劉睿紘指出，台北車站是國家門戶，每天超過60萬人次進出，其中不乏來自全球的國際觀光客，台鐵已交付新光三越一項重大任務：推動文化與觀光交流，以規劃中的600吋LED液晶螢幕為例，未來將不斷推出精彩影片，介紹台灣的美好。

新光三越營業本部長歐陽慧表示，感謝台鐵公司、社會大眾的肯定與信賴，承接台北車站商場經營。新光三越未來將以《Window to the World》作為發展願景，逐步將台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。

新光三越後續將以提供人們安全環境為首要考量，，預計8月底前提出整建計畫，採取分區分期方式進行相關改裝工作。