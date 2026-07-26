聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越北車店 年業績拚30億！原有120個品牌九成續留

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
新光三越強調，將把北車打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的樣貌，未來商場年營業額也將挑戰30億元。記者宋健生／攝影
新光三越強調，將把北車打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的樣貌，未來商場年營業額也將挑戰30億元。記者宋健生／攝影

新光三越昨（25）日進駐台北車站，強調「營運不中斷」持續提供旅客服務，商場原有120個品牌，約有九成續留。這也是新光三越全台第17個營業據點，初估未來每年營業額可望突破30億元。

新光三越與微風、台鐵是在24日下午3點完成點交，隨後於昨天凌晨12點進駐，一口氣投入300多人徹夜進行相關營運場域丈量、營運設備更換等工作。

昨天清晨6點，由麥當勞開出第一筆商場發票，消費者是新光三越台北車站店長池國豪，商場隨後於上午10點開幕營業，首日服務不中斷，營運順暢，開啟台北車站下一個全新的發展階段。

台鐵公司4月底公告，台北車站商場經營權由新光三越取得，微風以些微差距飲恨，失去經營19年的金雞母。

台鐵資產開發處長劉睿紘指出，台北車站是國家門戶，每天超過60萬人次進出，其中不乏來自全球的國際觀光客，台鐵已交付新光三越一項重大任務：推動文化與觀光交流，以規劃中的600吋LED液晶螢幕為例，未來將不斷推出精彩影片，介紹台灣的美好。

新光三越營業本部長歐陽慧表示，感謝台鐵公司、社會大眾的肯定與信賴，承接台北車站商場經營。新光三越未來將以《Window to the World》作為發展願景，逐步將台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。

新光三越後續將以提供人們安全環境為首要考量，，預計8月底前提出整建計畫，採取分區分期方式進行相關改裝工作。

新光三越 台鐵 台北車站

延伸閱讀

新光三越正式進駐台北車站 首日服務不中斷營運順暢 年營收衝30億以上

新光三越今日正式進駐台北車站 首日服務不中斷營運順暢

新光三越接手北車商場 9成廠商續約

高鐵延伸宜蘭政院拍板 預計2037年完工

相關新聞

科技買盤動了 房市迎春燕

中科二期園區去年底動工，不少台積電工程師提前卡位中部住宅市場，市場也傳出鴻勁精密員工「團購」的消息，業界表示，這波「科技買盤」有望成為房市首批春燕。

新光三越北車店 年業績拚30億！原有120個品牌九成續留

新光三越昨（25）日進駐台北車站，強調「營運不中斷」持續提供旅客服務，商場原有120個品牌，約有九成續留。這也是新光三越全台第17個營業據點，初估未來每年營業額可望突破30億元。

2026中小企永續翻轉競爭力／聖瑪莉 ESG 入味 烤出品牌力

在台灣人的記憶中，麵包出爐的香氣總能跨越年齡，與消費者建立起深厚的信任感。1986年，在台北永康街起家的聖瑪莉（歐立食品），就是一家以日式職人精神立足市場的烘焙品牌。近年，聖瑪莉積極轉朝永續企業轉型，還獲得了「台灣觀光永續獎」及「新北企業精典獎」的肯定，充分展現傳統產業的堅實與韌性。

第十屆創業之星獲獎團隊／山青光效建材玻璃 讓大樓會發電

每一個創業的故事都是築夢的過程，本報今年舉辦「第十屆創業之星選秀大賽」，在公司組與學生組的參賽團隊中，各選出冠軍與優勝、合計六支得獎隊伍，今起每周日報導他們精彩的創業故事。

第十屆創業之星獲獎團隊／山青執行長溫治宇守護環境 擘20年藍圖

山青執行長溫治宇說，公司從成立開始就主打自有品牌，將以「GOOPV光效建材玻璃」打造兼顧節能、創能的ESG營運模式，成為綠色能源的載體。

第十屆創業之星獲獎團隊／法規催動新需求 山青幫廠商減碳

政府推動淨零碳排政策，法規規定新建案必須規劃一定比例的太陽能再生能源建置，這項政策為傳統營建與發電產業帶來壓力，卻成為山青的絕佳契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。