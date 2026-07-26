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第十屆創業之星獲獎團隊／橡子園：山青創新商業模式 拚推廣有眉角

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

橡子園創投合夥人瞿志豪指出，山青公司具備技術，兼顧ESG概念，商業模式可行並且取得訂單，是獲得優勝的重要關鍵。

他指出，目前新建物都需要安裝太陽能板的規定，對能源相關業者有利。傳統太陽能板的問題就是體積大、使用時間短，汰換成本高。山青的產品可以在建築物立面使用，以較輕材質做到兼顧建築物美觀、節省空間，也能符合太陽能相關法規，是其優點所在。

他指出，山青公司的產品要在市面推廣，要注意兩點。第一是因為在建築過程中就要導入產品，因此跟設計師、建設公司合作很重要，要與設計師有共識，在興建建築時就安裝產品，因此也要配合建設時程；第二是近兩年台灣新建案較少，要再採用新建材的比率也會減少，需要注意有無機會開拓既有的建物市場。

山青也計畫向海外發展，透過概念驗證方式在英、日等有合作計畫，包括在地台商牽線，與英國諾丁漢大學進行社區溫室合作案，預計2026年10月前提供三片三角形玻璃進行隔熱發電測試。山青也接洽日本知名玻璃大廠，鎖定2030年新建築淨零能源建築（ZEB）政策進行初步合作，山青提供核心封裝技術與光電設計，日方提供玻璃、鈣鈦礦太陽能電池與在地通路，希望建立亞洲BIPV（建築整合光電）標準並輸出往歐美。

太陽能 時間

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