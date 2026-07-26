第十屆創業之星獲獎團隊／法規催動新需求 山青幫廠商減碳

政府推動淨零碳排政策，法規規定新建案必須規劃一定比例的太陽能再生能源建置，這項政策為傳統營建與發電產業帶來壓力，卻成為山青的絕佳契機。

山青公司執行長溫治宇說，法規與市場焦點多集中在「屋頂型光電」，但全台多數公家機關與學校的屋頂光電已接近飽和，且若屋頂施工品質不佳，在颱風來襲時還面臨飛落等公共安全風險。

隨著政府逐步將綠能設置法規從屋頂擴展至「立面應用」，山青也推出BIPV（建築整合光電）技術，希望打入降低建築能耗市場。

為掌握法規對綠能帶來的商機，兼顧建築物本身的外觀，山青GOOPV光效建材不僅能克服傳統太陽能板外觀單調又大體積的痛點，以「半透明感」與「高效隔熱」的智慧發電玻璃切入市場，既能阻斷熱源、保有透光性，還主動創能，幫建築省下高達40%的空調與照明電力。

面對建商在意的建造成本，山青也利用法規，設計出「碳經濟」營運模式。溫治宇說，建商對初期建造成本很敏感，但又面臨各縣市政府對新建案碳排放盤查、二氧化碳增量抵減與使用執照取得的法規問題。新建案從動工到完工，建商須向政府申報並盤查建築過程所消耗的碳排放，過去建商須額外編列數千萬元的預算以繳稅或購買外部碳抵減以取得使用執照。

山青提出以「碳減量抵減」的全新商業模式，將營運角色從建材供應商升級為能源管理服務商，協助建商在前期規劃階段，利用導入GOOPV光效建材玻璃，並合理計算節能效果，抵減建築過程中的碳排放。GOOPV系統可支持物聯網（IoT）監測，能提供不可更改、經第三方驗證的發電與減碳數據，精準對接碳中和認證體系（如日本的J-Credit）。