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第十屆創業之星獲獎團隊／山青執行長溫治宇守護環境 擘20年藍圖

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

山青執行長溫治宇說，公司從成立開始就主打自有品牌，將以「GOOPV光效建材玻璃」打造兼顧節能、創能的ESG營運模式，成為綠色能源的載體。

山青除了既有車用GOONA隔熱玻璃與建築GOOPV光效建材外，在溫治宇規劃下，光電建材正延伸至社會責任（S）與地方創生（Regional Revitalization），領域推出多款新概念智慧綠能產品。

以山青推動的光電樹計畫來說，就是結合綠能、教育、文化與社區服務的永續平台。外觀形似一棵能發電、可提供WiFi和照明與智慧服務的「光電樹」，實際上是一座微型能源中心，利用太陽能發電玻璃與智慧管理系統，支援智慧照明、緊急通訊、安全系統、無人機定位平台、醫療視訊服務與公共資訊顯示。

溫治宇說，這項產品也具備能源韌性，能作為離網發電設施，為偏鄉或高齡化地區提供地方創生與災害緊急電力支撐，並獲得高雄市政府、高科大及清大等單位支持。

此外，山青與外交部長期合作，他關注偏鄉與發展中國家缺乏穩定光源、經常斷電，GOOPV光效建材可以在地打造「自主供電的能源教室」，能自我發電、蓄電，孩子的夜間學習不中斷，更可兼作當地醫療物資（如疫苗）的低溫保存據點。

溫治宇也為山青規劃長達20年的藍圖，前五年，以智慧節能玻璃讓地球少開一點冷氣；現在進入第二個五年計畫，以GOOPV技術，讓每一面房子的玻璃帷幕能主動發電；下一個五年，希望讓建材學會感知環境，與陽光動態互動；終極的目標，是希望未來的房子本身就可儲能，實現自給自足的綠能微電網。溫治宇強調，科技不只是創造產品，也要為地球創造未來，只要敢於創新與接受挑戰，一片透明的玻璃，也能改變世界的現狀。

綠能

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