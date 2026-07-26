第十屆創業之星獲獎團隊／山青光效建材玻璃 讓大樓會發電

每一個創業的故事都是築夢的過程，本報今年舉辦「第十屆創業之星選秀大賽」，在公司組與學生組的參賽團隊中，各選出冠軍與優勝、合計六支得獎隊伍，今起每周日報導他們精彩的創業故事。

兼具淨零碳排與永續發展的商機，是當前創業熱門技術方向。創立於2022年的山青公司初期以自行設計開發的車用隔熱玻璃「GOONA GLASS」打入特斯拉（Tesla）改裝市場，近期跨足綠能建築，以「GOOPV光效建材玻璃」進軍建築業，要讓一棟棟水泥大廈變成既可節能，還可以「創能」，自己發電回饋環境的綠建築。

經濟日報第十屆創業之星選秀大賽日前決選，山青公司以兼具ESG和掌握能源趨勢的GOOPV光效建材玻璃，拿下公司組優勝。

山青由執行長溫治宇與副執行長許峰豪共同創立，團隊集結半導體、薄膜工程、高分子材料、系統整合與建設等跨領域人才。溫治宇說，他在中山大學攻讀電機博士時，認識同樣考入博士班的許峰豪，他們曾在同一間公司研發團隊工作，但發現研發與商業的落差：「當我們在實驗室裡把產品做到100分時，市場的黃金期可能早就過去了。」 為了打破這個落差，2022年兩人拿出資金一起創業。

車用隔熱玻璃 改裝市場零負評

他們專精互補，許峰豪曾在太陽能上市公司工作擔任副廠長，擁有豐富的模組與製程經驗，溫治宇則專精於半導體材料、陶瓷隔熱及高分子材料改性技術。

2022年成立山青時，將研發方向鎖定在「市場導向」的綠能應用上。溫治宇初期掌握了一個市場痛點，台灣的夏天炎熱，但汽車吸熱嚴重，夏日汽車內溫度直逼烤箱，也導致空調能耗大幅上升，為什麼不能有既可完美阻絕熱源，又能兼顧安全，且讓消費者不需額外貼隔熱紙的玻璃？初代的車用隔熱玻璃因此產生。

山青成立後的首個戰場，選擇當時剛引進台灣的熱門車款特斯拉Model Y。這輛明星車款有號稱車界最大的全景天窗，但隔熱效果不好，這款天窗就是山青開發的第一項產品。

溫治宇說，這款玻璃有很大的物理極限挑戰，加工時需要進行大角度彎曲，但高硬度的陶瓷隔熱材料在高溫彎曲製程中，極易變形而產生脆裂。溫治宇與團隊發揮半導體薄膜材料技術能力，採用特殊的半導體電漿技術，研發出「多層結構專利」，確保薄膜在高溫下與玻璃一同彎曲而不變形、不裂開，克服4D彎曲玻璃的製造難題。

山青人才，匯集半導體工藝及專利薄膜工程研發智慧高效隔熱玻璃，實踐建築即電廠的智慧願景。

記者劉學聖／攝影

除了隔熱，還要安全。為消弭市場對改裝玻璃安全性的疑慮，溫治宇花30萬元將產品送往海外進行Intertek車用規範認證測試，最終研發出的天窗玻璃，總厚度從原廠的3-4毫米提升至6毫米，在撞擊安全測試中，保護程度更直追擋風玻璃：遭遇巨石等強烈外力撞擊時，只會像擋風玻璃一樣裂成蜘蛛網狀，不會有任何玻璃碎屑掉落車內傷害乘客。

這款產品推出後，在改裝市場獲得極佳反響，在台灣已有超過百輛Model Y車主採用，溫治宇最滿意的是「零負評」，這片「會隔熱的防爆玻璃」也獲得德國iF Design Award汽車產品類獎項，並獲得時任總統蔡英文與現任總統賴清德的接見與肯定。

車用隔熱玻璃只是山青的起點，溫治宇指出，建築才是城市能耗的最大來源，全球建築能耗約占整體能源消耗的40%。若能解決建築能耗，將是龐大的潛在商機。山青也將技術從單純阻絕熱源的「節能」玻璃，跨足到兼具節能與主動發電「創能」的GOOPV光效建材玻璃。

延長電池壽命 解決商轉的痛點

GOOPV是以玻璃夾層加入第三代太陽能電池（有機太陽能與鈣鈦礦太陽能）。鈣鈦礦太陽能是市場看好的最新技術：體積小、耐輻射，光電轉換效率不輸傳統太陽能產品。但在商轉過程的致命痛點卻是對空氣、水氣與紫外線極度敏感，使用壽命很短，無法滿足建築材料需要數十年壽命的嚴苛要求。

山青人才，匯集半導體工藝及專利薄膜工程研發智慧高效隔熱玻璃，實踐建築即電廠的智慧願景。

記者劉學聖／攝影

山青發揮封裝技術優勢，研發出專利的「高阻水包覆式封裝技術」，在南部科學園區建立生產基地，在全程低溫低碳製程中，為電池元件打造保護屏障，這項突破成功將第三代太陽能電池的壽命延長至20年以上，使其能與建築壽命等長。

不過，最大的問題是讓建築業界接受這種新型建材，挑戰才剛開始。溫治宇坦言，光效建材對建築師和設計師來說是完全陌生產品，設計師最關心新產品會不會破壞建物美觀？建築師關心會不會影響結構安全或漏電？

為此，山青編制包含半導體、光電與營建背景的跨領域統合團隊，不僅提供建材，也提供技術說明、模組配置及建築視覺模擬等協助，逐步打入新建案市場。