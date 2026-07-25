自行車業最冷冬天結束？巨大、美利達漲停背後 一個門市經理人曝產業真相

摘要 沉寂許久的巨大、美利達等自行車概念股翻漲、資本市場調高評級，產業景氣翻轉了嗎？中國、歐洲、美國3大市場逐步復甦，帶動相關企業營運回溫，下半年可望溫和成長，然而，業者與分析師提醒，自行車產業雖已走出最冷寒冬，但並非快速V型反彈，還不能過度樂觀。

原文時間2026/07/17

巨大、美利達、桂盟、愛地雅和日馳，這些先前沉寂許久的自行車概念股，在7月16日全部漲停，這代表台灣自行車業要回春了嗎？

先攤開財務報表，今年5月、6月，巨大終結連續13個月營收衰退後，迎來連2個月成長；美利達則是6月營收雖然年減，但上半年累計總銷售量也微增0.4％，是近2年首度正成長。

資本市場也調高評級。「完全超乎預期。」一位統一投顧分析師則強調，歐洲復甦，是因為庫存去化，但中國市場自2024年底，銷售持續低迷，如今卻突然竄起，甚至巨大4月漲價，也不影響買氣，帶動巨大今年6月自有品牌業務成長3成。

中國》需求翻轉，中低階款變主力

永豐投顧分析師林其美解釋，歐洲、美國和中國3大市場，過去一年都不好，但如今看見歐洲買氣回來，中國也止跌回升，所以她預期下半年，營收會溫和成長。

自行車最寒冷的冬夜，看似已經過去。

中國自行車需求之所以翻轉，一部分原因是庫存去化，另一部分則是客層轉變。

一位巨大供應商的業務經理解釋，疫情期間，中國吹起騎行風，但當時各大整車廠都在搶高階市場，學生車比較受忽略，現在，需求結構翻轉，中低階車款變成銷售主力。

歐洲》舊品淡出，新品加速推出

歐洲市場則是先前囤的庫存已到達尾聲，美利達股東會數據便顯示，歐洲今年前5月營收成長13％，巨大6月營收也成長約3成，其中，德國和荷蘭市場更超過5成。

買氣回歸的原因有兩點，一是舊品項生命週期告終、淡出市場，二是新品迭代加快。

該位業務經理解釋，自行車技術一年一變，電動自行車的電池又有壽命限制，現在賣不掉的商品，未來更難賣。

之前，經銷商還可以採購零組件來維修舊品，然後再打折促銷，所以可以觀察到，自行車零組件出口，從去年底開始回升，今年上半年累積出口年增1.7％，就是這一原因。

然而，距離2022年庫存危機，已經超過3年，舊品再怎麼修、再怎麼降價，也有其極限，只能報廢處理，因此不論庫存還剩多少，經銷商都開始拉貨了。

第二個原因，則是新品迭代加快。一位巨大供應商表示，過去新品統一在春季鋪貨，但近一、兩年，都是前一年度第3季就提前發布。

巨大平均一週一新品，加速庫存去化

「平均一個禮拜，一樣新品上市。」巨大發言人李書耕解釋，不論中國或歐洲，巨大都不斷推出新品，一來創造話題，二來吸引消費者。有了新品做比較，舊品才會更快被淘汰，加速去庫存速度。

這個新品，不單指自行車、電動自行車，還包含其他商品，比如巨大新開幕的信義旗艦店，就新陳設了三鐵裝備專區。

這也是為什麼，巨大回春，率先反映在自有品牌的數字上，而非代工業務，「但我們預期應該也差不多快回來了。」李書耕表示。

美國》恢復速度優於歐洲市場

至於美國市場，「其實狀況非常好。」一位供應商解釋，美國的庫存問題，去年就解決了，只是因為關稅，才讓市場看起來不好，但它的恢復速度比歐洲更快。

雖然，巨大因為強迫勞動的問題，暫時無法出口美國，但相對其他台商來說，它是少數有吃到美國市場的整車廠，可以推斷，如果暫扣令解決，營收可能會更進一步增長。

低基期獲資金青睞，但非V型反彈

當然，雖然市場轉好，但也不能過度樂觀。一位中國前3大自行車廠的經理人便對商周記者說，「市場跟我們上次見面差不多，」也就是今年1月，3個市場都低迷的情況，「股票不理性，建議多觀察。」

林其美也同意，現在還不能過度樂觀，自行車產業確實正在恢復，但不會是V型反彈。

畢竟，台股漲到4萬多點，多數都是科技股，如今資金盤整，才開始流入自行車這類低基期，但有獲利或有未來的廠商，這可能是股價和評級變化的更重要原因。

這可以觀察自行車廠過去的本益比倍數，以前電動自行車題材熱絡時，這些個股都能達到25至30倍，但券商研究報告推估巨大全年EPS最高上看5元，以7月16日漲停之前股價計算，本益比已降到17倍。

總結來說，最寒冷的冬夜已經過去，未來確實會逐步好轉，但不會是陡峭的直線向上，投資人仍須關注個別企業的實際營運表現。

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