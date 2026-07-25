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環境部盼產官學研攜手 進行高科技綠色永續轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
環境部環境管理署24日舉辦「2026土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」。環境部／提供
環境部環境管理署24日舉辦「2026土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」。環境部／提供

為了解密深埋地底的環保科技，環境部環境管理署24日舉辦「2026土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」。會中，「土水整治台灣隊」正式結盟，更打破了學術研究與商業市場間隔閡，樹立了本土科研成果邁向實場應用的全新里程碑。

國立台灣大學、國立中興大學、國立陽明交通大學及國立中山大學等國內頂尖學術團隊，與新野科技股份有限公司、霖昌工程科技股份有限公司、業興環境科技股份有限公司、裕山環境工程股份有限公司等國內指標性企業，共同簽署5項產學合作意向書（MOU）。

環境部次長沈志修表示，這幾年環境部與產官學研界並肩作戰，交出亮眼成績單，歷年來補助444件科研模場計畫，成功媒合133件技術應用於污染場址；學術上更發表244篇國際期刊、取得59項專利。

沈志修提到，今年2月，環境度推動全台首創「永續環境治理技術有效性證明」制度，並擴大納入「廢水能資源化技術」認證，讓台灣環保科技獲得官方加持、加速導入市場。

環管署表示，24日發表的9組技術是「土水整治台灣隊」的實戰祕密武器。現場展現土壤及地下水污染整治如何導入人工智慧與智慧監控，像AI醫生一樣幫土地精準診斷；同時運用低能耗、無二次污染的現地化學氧化與生物復育技術，清除地下有害物質。

現場除7月24日至26日設置5組科研模場實體設備與藥劑攤位外，未來也將持續透過「土壤及地下水技術資源平台」提供活動實況回顧與最新技術資訊，發揮技術推廣的長尾效益。

環境部期許，守護健康的土壤及地下水環境，需要大家攜手並肩、付諸永續行動。昨日活動現場匯聚了眾多專家學者、企業與環保局夥伴，展現出台灣最堅實的綠色力量；期盼產官學研持續攜手，用創新的科學技術，將最乾淨的土地與安全的水源永續留給下一代。

環境部 台灣大學 台灣隊

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