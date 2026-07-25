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新光三越正式進駐台北車站 首日服務不中斷營運順暢 年營收衝30億以上

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
新光三越正式進駐台北車站 首日服務不中斷、營運順暢。記者宋健生／攝影
新光三越正式進駐台北車站 首日服務不中斷、營運順暢。記者宋健生／攝影

新光三越百貨25日宣布，正式進駐台北車站，強調以「營運不中斷」為原則，持續提供旅客服務，商場原有120個櫃位及餐廳，約有九成續留，另外一成因合約到期，將作調整。這也是新光三越全台第17個營業據點，初估未來每年營業額可望突破30億元以上新高。

新光三越與微風、台鐵是在24日下午3點完成點交後，隨後於25日凌晨12點正式進駐，投入300多人進行相關營運場域丈量、營運設備更換等工作。

經過一晚的努力，在今天清晨6點，由麥當勞開出第一筆商場發票，消費者是新光三越台北車站店長池國豪，商場隨後於上午10點正式開幕營業，不但開啟台北車站下一個全新的發展階段，也宣告台北車站商場經營權爭議正式落幕。

台鐵資產開發處長劉睿紘表示，新光三越是台灣百貨龍頭，今天正式進駐台北車站。象徵新的發展里程碑。商場在過去19年由微風集團營運，活絡商機，如今新接手的新光三越，營運績效有目共睹，相信未來營運與服務會更上層樓。

劉睿紘指出，台北車站是國家的門戶，每天有超過60萬人次進出，其中不乏來自全球的國際觀光客，台鐵已交付新光三越一項重大任務：推動文化與觀光交流，以新規劃的600吋LED液晶螢幕為例，未來將不斷推出代表台灣的精彩影片。

新光三越營業本部長歐陽慧表示，感謝台鐵公司、社會大眾的肯定與信賴，承接台北車站商場經營。新光三越未來將以《Window to the World》作為發展願景，逐步將台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。

對此，新光三越後續將以提供人們安全環境為首要考量，在營運不中斷的服務原則下，採取分區分期方式進行相關改裝工作。

同時，為了更貼近旅客使用需求與未來期待，自即日起將發起問卷調查，邀請國人共同參與商場改造計畫，與新光三越共同來創造，屬於全體國人未來值得驕傲、打造國家門戶的全新形象。

台鐵公司於2026年4月底公告，台北車站商場經營權由新光三越取得，微風則以些微差距飲恨，失去經營19年的金雞母商場。據了解，微風台北車站商場在疫情前，年營業額曾達28.9億元，去年也超過28億元。

此案爭議，主要是圍繞在 「台北車站大樓營運移轉案（ROT案）」的招標與評選過程。深耕北車商場近20年的微風集團，與企圖擴大軌道經濟版圖的新光三越在此案中「硬碰硬」，最終由新光三越拿下最優得標人資格，隨即引發一系列程序與內幕爭議。

新光三越將把台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。記者宋健生／攝影
新光三越將把台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。記者宋健生／攝影

今天清晨6點，由麥當勞開出第一筆商場發票，消費者是新光三越台北車站店長池國豪。新光三越提供
今天清晨6點，由麥當勞開出第一筆商場發票，消費者是新光三越台北車站店長池國豪。新光三越提供

新光三越台北車站商場於上午10點正式開幕營業，開啟台北車站下一個全新的發展階段。記者宋健生／攝影
新光三越台北車站商場於上午10點正式開幕營業，開啟台北車站下一個全新的發展階段。記者宋健生／攝影

新光三越百貨25日宣布，正式進駐台北車站。記者宋健生／攝影
新光三越百貨25日宣布，正式進駐台北車站。記者宋健生／攝影

新光三越 台北車站 台鐵

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