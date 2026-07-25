房貸、車貸續創新高 建築貸款卻轉為負值

中央銀行公布6月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額統計，顯示房貸需求仍具韌性，購置住宅貸款餘額持續改寫歷史新高，汽車貸款及其他消費性貸款餘額也同步創下新高，帶動整體消費性貸款規模持續擴張。不過，與消費性貸款持續成長形成對比的是，建築貸款餘額則持續下滑，年增率更轉為負值，反映建商推案態度趨於保守。

央行統計顯示，購置住宅貸款仍是消費性貸款中占比最高的項目，也是推升整體消費性貸款餘額創高的主要動能，6月該餘額達11.81兆元，6月汽車貸款餘額2,584.7億元，其他消費性貸款餘額1.586兆元，顯示銀行授信規模持續擴張。

央行表示，信用成長通常與經濟成長呈現正向關係，當國內生產毛額（GDP）持續成長，企業投資及民眾消費能力提升，自然會帶動房貸、車貸及其他消費貸款需求增加，存款與放款規模也將同步擴大。若今年台灣經濟維持穩健成長，信用擴張仍屬健康現象。

值得注意的是，建築貸款卻出現不同走勢。6月建築貸款年增率降至-0.07%，不僅由正轉負，金額3.4378兆元也創下2025年10月以來最低水準，顯示建商融資需求明顯降溫。建築貸款放緩反映建商推案策略趨於保守。近月來六都房屋買賣移轉棟數波動加劇，部分地區年增率甚至出現雙位數衰退，使建商更傾向優先去化手中餘屋與庫存，再視市場狀況規劃新建案，導致建築融資需求減少。

相較之下，房貸需求仍維持穩定。6月購置住宅貸款年增率為4.36%，略高於5月的4.30%，今年以來始終維持4%以上，顯示購屋需求並未因政府信用管制或市場觀望氣氛而明顯降溫，房市仍具有一定支撐力道。

整體來看，目前房市呈現「需求穩健、供給保守」的格局。一方面，購置住宅貸款、汽車貸款及其他消費性貸款持續創高，反映家庭部門資金需求仍然穩定；另一方面，建築貸款成長放緩，顯示建商對市場前景仍抱持審慎態度。