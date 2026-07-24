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技嘉40年孵化第一家掛牌嫡子技宸 打入肯德基勝出對手關鍵是這點

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
技嘉董事長葉培城表示技宸是集團嚴格算起來第一次有子公司公開掛牌。他期許技宸能作為一個典範，鼓勵集團內其他專業團隊也能勇敢走出來（獨立掛牌）。王郁倫攝影
技嘉董事長葉培城表示技宸是集團嚴格算起來第一次有子公司公開掛牌。他期許技宸能作為一個典範，鼓勵集團內其他專業團隊也能勇敢走出來（獨立掛牌）。王郁倫攝影

技嘉科技成立40年第一家孵化子公司將掛牌！工業電腦廠技宸科技（7939）將於27日登錄興櫃，有別於其他工業電腦同業，技宸有技嘉跟技鋼雙母公司背書，主機板客製化設計能力突出，更有集團關係企業百事益國際在85國售後服務資源，使技宸順利打入肯德基等國際10大連鎖速食店中5家。

技宸科技2017年從技嘉集團分拆，當年總經理莊再華帶著幾位夥伴幾張工業電腦圖紙從零創業，第一年就設立3億元營收目標，莊再華在興櫃前業績發表會上回憶，員工開會時聽到業績目標一度流露懷疑眼神，沒想到一步步首年就達成目標，後續逐年交出業績翻倍成績，2025年營收18億元，近年營收複合成長率2～3成。

身為技嘉集團成員中第一家自行孵化的掛牌子公司，大家長葉培城也親自出席業績說明會，技鋼身為技宸母公司，董事長李宜泰也兼任技鋼董事長，他也直稱把技宸當作自己的小孩拉拔。

主機板廠挾工程師設計資源優勢，業界多半都有跨到工業電腦領域，並因主機板規模經濟，享受採購供應鏈護城河，如華擎轉投資東擎也已經通過上市申請，微星跟緯創也有工業電腦部門。

面對眾多工業電腦同業有何差異，莊再華解釋，技宸走輕資產路線，由技嘉代工製造，有技鋼跟技嘉的支援，雖本身建立強大研發團隊，但若案子過多做不完，可以找「兄弟姊妹」支援，而第二個關鍵制勝點，是集團旗下有全球大型售後維修服務公司百事益國際，全球85國有超過百處服務據點，成為技宸爭取大型客戶時，PK制勝關鍵。

百事益是技嘉100%持股的全球售後服務平台，強項是板卡深度維修、RMA逆物流與電子設備回收整新，在全球5大區域、85國、有超過274個授權服務中心。技宸指出，擁有百事益完整的全球售後服務讓客戶在決策時極具信心，這也是為什麼技宸的專案通常能維持5年、10年甚至15年的長期合作關係。

「這沒有規模是絕對做不到的，一旦我們提出這個優勢，這是非常有殺傷力的一點。」莊再華表示。透過強大售後維修服務及主機板研發速度、成本優勢，技宸2020年COVID疫情期間曾接獲土耳其呼吸器面板急單，2個月出貨數千台觸控面板。

目前技宸在全球10大連鎖速食店中，打入5家供應鏈，提供法國及歐美客戶AI自動記錄補貨無人販售機，還有路邊披薩販賣機，包括肯德基連鎖店在內，並取得3大博弈機大廠之1訂單。另外除智慧零售，技宸在智慧製造、智慧教育、智慧醫療都有布局。

莊再華表示，目前2026年記憶體庫存都已經買起來，未來幾年也樂觀預估維持年成長2～3成動能，2026年7月接單已經達成18億元去年業績水準，樂觀預估持續成長。

技宸董事長李宜泰（左二）、技嘉董事長葉培城（左三）、技宸總經理莊再華（左四）。王郁倫攝影
技宸董事長李宜泰（左二）、技嘉董事長葉培城（左三）、技宸總經理莊再華（左四）。王郁倫攝影

技嘉 肯德基 營收

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