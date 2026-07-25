企業生日快樂／寶齡富錦 從醫院走向家庭

國內知名藥廠寶齡富錦生技（1760）在今年元月迎來50歲生日，今年已年過80歲的創辦人暨總經理江宗明說，一年365天，除了春節期間，每天都到公司上班。他與其他北醫藥學系畢業的「班友集團」成員，將寶齡富錦從一家小藥廠拉拔了半世紀，打造出台灣少數橫跨新藥研發、體外診斷、與創新醫美的上市公司。

寶齡富錦在50年的歷程中，有兩個轉折點。1974年，九位臺北醫學大學藥學系前後屆同學共同創辦了班友公司。每人持有九分之一股份，輪流擔任董事長，所有重大決策必須全體同意。這個近乎理想主義的安排延續至今，成為日後寶齡富錦能在多次轉折中穩住腳步的底層支撐。

1984年，寶齡與富錦兩家公司合併，啟動了新公司發展歷程。50年來可分為三大階段，第一階段從1976年到2000年，從代理走向自有產品階段。江宗明回憶，班友公司成立初期以經銷代理起步，當時的班友總經理江宗明很快察覺到代理模式的脆弱，因為代理權隨時可能被原廠收回。這份危機感讓公司陸續收購了寶齡與富錦兩家藥廠，在1976年合併後正式成立寶齡富錦藥廠。

寶齡富錦藥廠成立後最重要的策略，是大膽買下長效型錠劑技術，推出台灣第一款24小時長效止痛劑。江宗明表示，當時長效止痛劑全靠進口，寶齡富錦以本土生產的價格優勢，迅速攻占醫院市場、賺到第一桶金。公司隨後把長效技術延伸到抗生素與精神用藥領域。隨後寶齡富錦投入手術用消毒藥水的開發，直到今天，九成以上台灣大型教學醫院、診所的手術用消毒藥水，主要供應商仍為寶齡富錦。

在發展藥品同時，寶齡富錦也做了當時業界少有的決策，就是從美國、西班牙、比利時引進「藥妝」概念，搶進護膚沙龍市場；從美髮沙龍的人潮中，看見抗掉髮養護產品的商機。將產品線從B2B醫院端延伸到B2C的一般消費者日常可用產品。

跨入新藥開發 授權國際大廠

寶齡富錦發展的第二階段從2001年至2014年，開始跨入新藥發展，從本土走向世界。江宗明回憶，2001年，他認識了在美國密西根大學從事腎臟研究的台籍教授許振興。許振興當年發現，化合物「檸檬酸鐵」對腎臟病患者常見的高血磷症具有明顯療效，很有機會發展出腎臟病新藥。江宗明立刻找來老朋友、當年在美國食品藥物管理局（FDA）任職的陳桂恆協助評估，在「可以做，但不簡單」的結論下，簽下技術移轉合約。

寶齡富錦接下來面對的是教科書級別的艱辛旅程。為符合藥品優良製造作業基準（cGMP），公司光是化學合成過程就花了三年，要建立藥品等級的化學製造與管制（CMC），進入二期臨床試驗，公司在台美就設立六個試驗據點。

2004年，公司資金告急。當時寶齡富錦尚未上市，資本額僅3億元，卻要支撐一項數十億元的全球性新藥開發案。為了募集足夠資金，江宗明做了一個事後看來極為勇敢的決定，就是將新藥授權給美國Keryx藥廠，並把歐洲、美國、日本市場權利交出去，公司保留日本以外的亞洲市場與原料藥生產製造權，創下台灣第一次將自主開發新藥技術授權給國際大廠的成功案例。

寶齡富錦的腎臟病新藥授權後不到一年，臨床二期試驗解盲成功。2014年，新藥「Nephoxil拿百磷」 取得美國與日本藥證上市，2015年陸續取得台灣與歐盟藥證。

四大方向出擊 發展多元事業

寶齡富錦的第三階段發展從2014年至今，由開發一顆新藥成功，發展至今天的四大核心事業體。江宗明表示，「拿百磷」的價值不只在一張藥證，而是累積了一套完整的新藥開發平台，完整了公司從CMC製造、臨床試驗、專利布局、藥品法規，到最終的商業化談判經驗，建立日後布局其他產品線的基礎。

2014年起，寶齡富錦也朝診斷試劑領域延伸，從「醫院端」逐步走向「家庭端」。江宗明邀請北醫同學、同時是糞便檢驗幽門桿菌技術發明人的伊慶燧加入團隊，隨後開發出第一款能外銷美國的幽門桿菌快速檢驗試劑。

新冠疫情期間，寶齡富錦的檢驗事業布局加速成形。公司投入呼吸道病原體的多重檢測技術，陸續推出呼吸道二合一、三合一、五合一檢驗試劑，涵蓋新冠病毒、AB型流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒等多種常見呼吸道病原體，在腸胃道則發展出涵蓋幽門桿菌、輪狀病毒、糞便潛血等檢驗項目。

2018年，寶齡富錦公開上市，有了更多資源發展多元的事業體，從疾病治療、疾病預防、疾病診斷到延緩老化四大方向出發，發展出四大核心事業體。

在疾病治療領域，公司持續開發腎臟病、皮膚科、疼痛控制等領域藥物；在疾病預防領域，醫療院所消毒、居家消毒、口腔衛生等領域醫護用品也持續推出；疾病診斷領域推出多重檢測體外診斷產品；延緩老化領域，則朝醫美、微創醫美、無創醫美、保養保健、預防落髮等產品加速開發。