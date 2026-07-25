企業生日快樂／寶齡富錦研發多功能試劑 預防醫學新利器

寶齡富錦（1760）總經理江宗明表示，公司創立至今50年，發展定位從延長人類壽命，轉型以提高生活品質為重心。延長壽命的方法是透過藥物來治療人體內在的疾病，提高生活品質則從外在出發，以醫美產品提升人體外表品質，近年來再透過檢測試劑，朝預防醫學領域發展，為下一個50年開創新局。

以下是江宗明接受本報專訪紀要：

問：寶齡富錦成立至今50年，公司的定位為何？

答：寶齡富錦從創立開始，原本只是一家單純的學名藥廠，一開始成立的名稱是寶齡富錦「製藥」，後來改名為寶齡富錦「生技」，讓公司發展不再僅限於藥品，而是能有更寬廣的發展。

現在的發展定位已從延長人類壽命，逐漸轉以提高生活品質為重心。延長壽命的方法是透過藥物來治療人體內在的疾病，提高生活品質則從外在出發，要透過醫美產品來提升人體外在品質。

問：寶齡富錦成立至今最大的轉折為何？

答：應該是2001年決定做新藥那一刻。在那之前，寶齡富錦已經是一家成熟的製藥公司，公司有止痛劑、消毒水、藥妝，日子過得不錯。但我心裡很清楚，代理也好、學名藥也好，都是別人玩剩的市場。要走向世界，只能靠新藥。

寶齡富錦發展新藥的過程，代價真的很大。2004年公司資金告急，那時候真的覺得公司可能就這樣沒了。但回頭看，如果沒有經歷這個歷程，公司不會建立起完整的新藥開發能力，也不會有後來的檢驗試劑、創新醫美、抗衰老產品線。那個決定不是因為勇敢，是因為沒有退路。

問：寶齡富錦發展新藥，目前的進展及未來展望如何？

答：我們不是傳統藥廠定位，而是一家生技公司，如果只看台灣市場，規模做不起來，研發投入也不划算。寶齡富錦發展的「Nephoxil拿百磷」今年4月下旬正式獲得中國大陸NMPA核准藥品註冊，將爭取中國大陸逾百萬透析患者市場。已於6月送出醫保申請，力拚明年正式銷售。 公司發展醫藥級檸檬酸鐵已送交美國DMF登記，預計新廠投產將帶動營收成長。

問：寶齡富錦近幾年在檢驗試劑著墨很深，從醫院端的多功能試劑，到最近推出的家用流感+新冠三合一快篩。為什麼要從「醫院」一路走到「家庭」？

答：生技產業真正在做的事情，就是延長生命時間、提升生命品質。我們要做的三件事就是把絕症變慢性、把痛苦變正常、把診斷變精準。

「診斷變精準」這是個關鍵。早期診斷只能在醫院做，但這幾年，從超音波、MRI、PCR一路到快篩，診斷的門檻一直在下降。新冠疫情之後，大家對「在家自己驗一下」這件事接受度完全不一樣了。民眾不想每次都跑醫院，但他想知道自己現在到底什麼狀況。

寶齡富錦做檢驗試劑的邏輯，就是順著這個趨勢。早期公司和我的北醫同學伊慶燧合作開發幽門桿菌試劑，從醫院切入。疫情期間，我們投入呼吸道多重檢測，讓醫師可以一次驗多種病原。最近我們推出飛確（Vstrip）家用三合一快篩，把同樣的多重檢測技術帶到家庭場景，一次採檢就能同時看AB型流感和新冠。

我很喜歡做「有效無效一看就知道」的產品，止痛藥是這樣，快篩也是這樣。病人感受立刻、清楚、可比較，這種產品最不容易被取代。從醫院走到家庭，不是換戰場，是把同一套能力打到更多場景。寶齡的疾病診斷事業，接下來會繼續往這個方向走。