企業生日快樂／寶齡富錦「班友」投資 橫跨多領域

提到寶齡富錦生技（1760）的股東，外界最津津樂道的佳話是班友集團「九條好漢在一班」的故事。1974年，九位北醫藥學系前後屆學長及學弟們共同組成了班友公司，發展至今逾50年，班友公司也從一家醫材代理商衍生成為控有寶齡富錦、順天堂藥廠、傑奎科技等橫跨新藥、中藥、醫材公司的投資集團。

北醫藥學系第四屆畢業生謝德夫帶頭發起成立班友公司，其他股東包括同班同學吳金雄、黃俊彥、沈重光、林智明、黃英俊、劉宏志，江宗明和楊肇欽則是第六屆的學弟，他們在學生時代一起讀書，一起喝酒及打麻將，畢業之後沒多久，決議每人出資20萬元成立班友公司。

江宗明表示，班友公司最早九位股東已有兩位過世，公司股份仍分由九個家族持有，大家輪流當董事長，所有事情大家點頭才算數。寶齡富錦大股東至今也是班友公司，持有兩成以上，對穩定經營權有相當大的幫助。

班友公司創業初期以醫療耗材之經銷代理與銷售起家，曾經引進過台灣第一代的雷射刀，也開啟了台灣骨外科置換相關醫材的領域。後來班友的投資項目逐步開枝散葉，先後收購了寶齡藥廠、富錦藥廠，接著再推動兩家公司合併；1988年則從北醫師長、前衛生署藥政處處長許鴻源家族買下順天堂藥廠的經營權；更從醫材領域創立了傑奎科技公司。

班友集團一路走過50年的歲月，當年的夥伴建立了兄弟般的深厚感情，也擴大到九個家庭。班友成立以來，他們每年不定期攜家帶眷一起出遊聚會，第二代的子女全都是一起長大的朋友。每一人的父母生日，九個家庭一定全員到齊為長輩祝壽，另一個重要傳統，是每年出資招待九位班友的太太們組團出國旅遊，感謝她們長年以來對先生的支持，是九位夥伴背後重要的力量。

回想這五十多年的班友情誼，江宗明說，真正長久的友情，不是算計來的，但人與人之間真心相對，該來的機會就會來。寶齡富錦50年來的本質是「一群朋友的事業」，他希望下一個50年也不會變。