氣體大廠聯華林德百億元擴產 台灣櫻花投資10億台中建智慧工廠

台糖公司24日表示，小港廠製油工場沙拉油產線24日再經高雄市政府衛生局查驗，無論從黃豆進口料源、報關文件到生產製程等，確認全數符合規範。台糖強調，小港廠自2024年起已完成18次抽驗均合格，目前沙拉油產線恢復後，將配合政策全力衝刺產能，以填補目前市場需求缺口。因應中元節及中秋節將至，台糖會配合助政府政策，全力穩定國內民生用油供應。

2026-07-24 17:16