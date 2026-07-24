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氣體大廠聯華林德百億元擴產 台灣櫻花投資10億台中建智慧工廠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
氣體大廠聯華林德。圖／聯華林德提供
氣體大廠聯華林德。圖／聯華林德提供

經濟部投資台灣事務所昨（24）日通過四家企業擴大投資台灣，包含台灣櫻花、聯華林德等指標大廠，合計投資金額約184億元。其中，氣體大廠聯華林德，預計砸約113.8億元，於中部科學園區興建新廠並擴增台南廠區產線。

投資台灣事務所指出，聯華林德將聚焦AI智慧化應用與節能轉型，除導入智慧生產管理系統，亦透過採購綠電與高效設備降低碳排。

台灣櫻花則預計投入10.3億元於台中建置現代化智慧工廠。投資台灣事務所表示，新廠將導入精實生產理念，整合智慧製造設備、製造執行系統（MES）與ERP等數位管理平台，提升生產效率與供應鏈韌性。

投資台灣事務所提及，本次還有竹科某光學半導體大廠預計投資約58億元，擴增高階影像感測與微型光學元件產線，導入AR眼鏡光波導、AI光通傳輸等相關設備，進一步強化奈米光學與次世代感測技術量產能力。

此外，某茶葉原料供應商規劃投資近2億元於南部興建新廠，並增聘21名本國員工。投資台灣事務所說明，新廠將導入AI智慧製造技術，整合採購、生產排程、品質檢測與庫存管理等作業流程，提升生產效率與品質穩定性。

截至目前，「投資台灣三大方案」已經成功吸引1,791家企業、累計投資高達2兆7,296億元，估將創造近16.8萬個本國就業機會。

聯華 綠電 經濟部

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