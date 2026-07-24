快訊

晚間航班大亂！紅霞掃過桃機吹8級陣風 松機、高雄機坪罕見大客滿

新光接手北車商場何去何從？專家點出最大問題：不能以美食街心態經營

影／神同步？川普演講到一半 觀眾滑稽「模仿招牌動作」搶鏡爆紅

國科會布局精準建構細胞治療自主技術鏈 再生醫學成果豐碩

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國科會生科處處長楊台鴻24日表示，「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」成果逐步收成，多項細胞治療已進入人體臨床試驗或法規審查階段，並完成細胞製造、AI品質監控及通用型細胞庫等關鍵平台布局，帶動技術授權、產學合作及新創發展，打造台灣再生醫療自主產業鏈。

國科會自2022年推動該計畫，整合學研、醫療與產業能量，聚焦異體細胞、誘導型多潛能幹細胞（iPSC）、基因修飾細胞、CAR-NK及外泌體等關鍵技術，鎖定角膜疾病、退化性關節炎、心血管疾病、神經退化疾病及癌症等重大醫療需求，目前已有多項成果完成臨床前驗證，並加速推進人體臨床試驗。

其中，台灣大學研發的異體角膜內皮細胞治療已取得衛福部人體臨床試驗核准，完成第一期受試者收案及細胞移植，安全性表現良好；亞東紀念醫院開發的膝關節脂肪墊幹細胞結合間葉幹細胞外泌體療法，已提出人體試驗申請，現正由主管機關審查；陽明交通大學iPSC分化視網膜色素上皮細胞治療，也完成臨床前安全性驗證，即將提出人體試驗申請。

此外，成功大學開發的iPSC分化心肌細胞，以及長庚大學CAR-NK細胞治療技術，也正積極進行法規諮詢與臨床布局，可望為心肌梗塞及癌症治療提供新選擇。

除了臨床開發持續推進，關鍵製造技術亦同步到位。成功大學建立高效率臨床級細胞培養製程，提升細胞量產效率；陽明交通大學則結合台灣半導體與AI優勢，開發整合超解析影像分析及人工智慧演算的細胞品質監測晶片，可即時監控細胞狀態、預測分化品質，並進行單細胞精準操控，有助提升細胞產品一致性及量產能力。

在核心平台方面，中國醫藥大學建置非病毒奈米基因轉殖（PPNP）平台，提升基因傳遞安全性與效率；中央研究院、成功大學及長庚大學共同建構通用型iPSC細胞庫，可望降低自體細胞治療成本、縮短製程時間，為未來細胞治療標準化及規模化生產建立基礎。

值得注意的是，多項研發成果已開始銜接產業應用，包括CAR-NK細胞治療、PPNP基因轉殖平台、細胞培養技術及細胞品質鑑定等，均已完成技術授權或展開產學合作。其中，長庚大學衍生新創艾沛生醫正推動CAR-NK商品化，中國醫藥大學完成PPNP平台技轉，成功大學完成細胞培養關鍵材料授權，台灣大學及陽明交通大學也與國內生技業者合作，加速建立從研發、製造、臨床驗證到商品化的完整再生醫療產業鏈。

國科會表示，再生醫療已是全球生醫產業競逐的重要賽道，也是推動精準醫療及生技產業升級的關鍵引擎。未來將持續深化跨部會及產學研醫合作，完善法規、製造及臨床驗證體系，推動科研成果加速商品化，提升台灣再生醫療自主技術及國際競爭力，打造亞太再生醫療創新重鎮。

國科會 幹細胞 癌症

延伸閱讀

破解次世代抗癌細胞量產密碼！富禾生醫獨家製程領航 GDT 療法規格化

腎友曙光…台大腎細胞培養 翻轉洗腎

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

東海大學推動生技人才培育 參展2026亞洲生技大展

相關新聞

台苯連虧四年 董事會決議停產主要產品苯乙烯

台苯（1310）24日公告，因塑化市場景氣低迷，公司營運績效持續未見改善，董事會決議自10月1日起，停止主要產品苯乙烯（SM）生產作業，以因應持續虧損並改善經營績效。

國科會布局精準建構細胞治療自主技術鏈 再生醫學成果豐碩

國科會生科處處長楊台鴻24日表示，「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」成果逐步收成，多項細胞治療已進入人體臨床試驗或法規審查階段，並完成細胞製造、AI品質監控及通用型細胞庫等關鍵平台布局，帶動技術授權、產學合作及新創發展，打造台灣再生醫療自主產業鏈。

工研院攜八家業者攻日本在宅醫療 臺日簽MOU拓智慧照護商機

工研院24日表示，面對日本超高齡社會帶來的在宅醫療需求，在經濟部產業技術司支持下，工研院籌組「2026北海道札幌在宅醫療科技交流團」，率領八家臺灣智慧醫療企業參與第8屆日本在宅醫療聯合學會大會，並正式與日本在宅醫療聯合學會簽署合作備忘錄（MOU）。

台中Moxy高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級 帶領味蕾環遊世界

豐邑集團旗下台中Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，即日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」，以「義大利西西里島」、「摩洛哥撒哈拉」、「土耳其伊斯坦堡」三段異國旅程為靈感，結合限定主題套餐、特色調飲，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。

寶成代子公司裕元公告盈利警告 上半年稅後淨利將年減55%至60%

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）24日代旗下裕元工業公告盈利警告，根據今年上半年未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期上半年歸屬於母公司寶成的稅後淨利，將較去年同期的1.712億美元減少約55%至60%。

警報解除！台糖小港廠沙拉油查驗合格 後續全力衝產能

台糖公司24日表示，小港廠製油工場沙拉油產線24日再經高雄市政府衛生局查驗，無論從黃豆進口料源、報關文件到生產製程等，確認全數符合規範。台糖強調，小港廠自2024年起已完成18次抽驗均合格，目前沙拉油產線恢復後，將配合政策全力衝刺產能，以填補目前市場需求缺口。因應中元節及中秋節將至，台糖會配合助政府政策，全力穩定國內民生用油供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。