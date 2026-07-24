國科會布局精準建構細胞治療自主技術鏈 再生醫學成果豐碩

國科會生科處處長楊台鴻24日表示，「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」成果逐步收成，多項細胞治療已進入人體臨床試驗或法規審查階段，並完成細胞製造、AI品質監控及通用型細胞庫等關鍵平台布局，帶動技術授權、產學合作及新創發展，打造台灣再生醫療自主產業鏈。

國科會自2022年推動該計畫，整合學研、醫療與產業能量，聚焦異體細胞、誘導型多潛能幹細胞（iPSC）、基因修飾細胞、CAR-NK及外泌體等關鍵技術，鎖定角膜疾病、退化性關節炎、心血管疾病、神經退化疾病及癌症等重大醫療需求，目前已有多項成果完成臨床前驗證，並加速推進人體臨床試驗。

其中，台灣大學研發的異體角膜內皮細胞治療已取得衛福部人體臨床試驗核准，完成第一期受試者收案及細胞移植，安全性表現良好；亞東紀念醫院開發的膝關節脂肪墊幹細胞結合間葉幹細胞外泌體療法，已提出人體試驗申請，現正由主管機關審查；陽明交通大學iPSC分化視網膜色素上皮細胞治療，也完成臨床前安全性驗證，即將提出人體試驗申請。

此外，成功大學開發的iPSC分化心肌細胞，以及長庚大學CAR-NK細胞治療技術，也正積極進行法規諮詢與臨床布局，可望為心肌梗塞及癌症治療提供新選擇。

除了臨床開發持續推進，關鍵製造技術亦同步到位。成功大學建立高效率臨床級細胞培養製程，提升細胞量產效率；陽明交通大學則結合台灣半導體與AI優勢，開發整合超解析影像分析及人工智慧演算的細胞品質監測晶片，可即時監控細胞狀態、預測分化品質，並進行單細胞精準操控，有助提升細胞產品一致性及量產能力。

在核心平台方面，中國醫藥大學建置非病毒奈米基因轉殖（PPNP）平台，提升基因傳遞安全性與效率；中央研究院、成功大學及長庚大學共同建構通用型iPSC細胞庫，可望降低自體細胞治療成本、縮短製程時間，為未來細胞治療標準化及規模化生產建立基礎。

值得注意的是，多項研發成果已開始銜接產業應用，包括CAR-NK細胞治療、PPNP基因轉殖平台、細胞培養技術及細胞品質鑑定等，均已完成技術授權或展開產學合作。其中，長庚大學衍生新創艾沛生醫正推動CAR-NK商品化，中國醫藥大學完成PPNP平台技轉，成功大學完成細胞培養關鍵材料授權，台灣大學及陽明交通大學也與國內生技業者合作，加速建立從研發、製造、臨床驗證到商品化的完整再生醫療產業鏈。

國科會表示，再生醫療已是全球生醫產業競逐的重要賽道，也是推動精準醫療及生技產業升級的關鍵引擎。未來將持續深化跨部會及產學研醫合作，完善法規、製造及臨床驗證體系，推動科研成果加速商品化，提升台灣再生醫療自主技術及國際競爭力，打造亞太再生醫療創新重鎮。