工研院攜八家業者攻日本在宅醫療 臺日簽MOU拓智慧照護商機

工研院24日表示，面對日本超高齡社會帶來的在宅醫療需求，在經濟部產業技術司支持下，工研院籌組「2026北海道札幌在宅醫療科技交流團」，率領八家臺灣智慧醫療企業參與第8屆日本在宅醫療聯合學會大會，並正式與日本在宅醫療聯合學會簽署合作備忘錄（MOU）。

此次交流更促成臺日實質合作，由滙嘉健康科技成功將全球首創的「非侵入性光纖生理監測（nFOPT）系統」導入在宅臨床及照護場域，推動臺灣智慧醫療科技成功落地日本，展現工研院攜手產業拓展國際市場的技術實力與應用成果。

工研院生醫與醫材研究所副所長王兆麟表示，AI、物聯網、生醫感測及數位健康等技術快速成熟，正帶動醫療服務從「以醫院為中心」走向「以居家為中心」的新型態照護模式。在宅醫療不只是照護場域的改變，更代表醫療服務、數據整合與智慧科技的全面升級。

工研院近年積極投入智慧在宅醫療技術研發，整合智慧照護、遠距健康管理、醫療ICT及生醫感測等關鍵技術，並持續拓展國際合作網絡。此次透過與日本在宅醫療聯合學會簽署合作備忘錄，將以日本在宅醫療聯合學會在宅醫療場域為合作起點，推動技術交流、場域驗證及產業鏈結，加速臺灣智慧在宅醫療科技接軌國際，攜手打造更完善的高齡照護新模式。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，面對全球不可逆的高齡化社會趨勢，在宅醫療與社區照護需求也隨之攀升，產業技術司長期將智慧醫療、數位健康及高齡科技列為重點發展方向。透過科技專案資源挹注，不僅支持國內法人與企業研發具國際競爭力的創新技術，更積極協助臺灣智慧醫療產業跨越「實證鴻溝」，加速拓展國際市場。

本次赴日交流聚焦臺日在宅醫療科技合作，透過日本在宅醫療實地參訪及商務媒合，深化臺日在宅醫療產業鏈合作與實務交流，也為臺灣企業創造直接對接日本醫療市場關鍵決策者的重要契機。

日本在宅醫療聯合學會理事長平原佐斗司表示，臺灣在資通訊技術及智慧在宅醫療領域具備深厚發展能量，此次合作展現臺日攜手因應超高齡社會挑戰的共同願景。未來雙方將持續深化合作，推動技術交流、臨床驗證及產業鏈結，共同打造亞洲在宅醫療發展典範，建立更完善、更具韌性的高齡照護模式。

日本已累積逾50年在宅醫療與社區照護經驗，在超高齡社會及少子化挑戰下，仍面臨照護人力短缺與數位轉型（DX）需求。相較之下，臺灣具備資通訊、AI及智慧醫療整合優勢。透過此次合作，雙方將結合日本成熟照護制度與臺灣科技創新能量，聚焦技術合作、場域驗證及創新應用三大方向，建立長期合作機制，加速智慧醫療技術落地應用，共同拓展亞洲在宅醫療市場。

此外，為因應日本高齡照護人力短缺需求，臺灣智慧醫療企業滙嘉健康科技與日本醫療機構合作，首波將導入2套全球首創「24小時AI自動巡房系統」、20床FOPT智慧光纖照護薄墊，以及1套「24小時智慧保母系統」與6床智慧嬰兒床墊。系統採非穿戴式設計，置於床墊下即可24小時監測生理狀況與安全狀態，協助醫護人員即時掌握病患生理資訊，提升巡房效率與照護品質，並可應用於安寧照護、重症兒、早產兒及呼吸照護等多元場域，減輕照護人力負擔，同時兼顧病患安全與照護尊嚴。

此次合作不僅是臺灣智慧醫療科技成功落地日本的重要里程碑，也展現工研院攜手產業推動創新技術國際化的成果。未來工研院將持續深化臺日合作，串聯技術研發、臨床驗證及產業應用，加速更多智慧醫療技術進入國際市場，協助臺灣智慧醫療產業布局全球高齡健康照護商機。