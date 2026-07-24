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台中Moxy高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級 帶領味蕾環遊世界

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
現場樂團駐唱表演，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。記者宋健生／攝影
現場樂團駐唱表演，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。記者宋健生／攝影

豐邑集團旗下台中Moxy酒店頂樓的Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，即日起至9月30日推出全新升級「味蕾出走計畫」，以「義大利西西里島」、「摩洛哥撒哈拉」、「土耳其伊斯坦堡」三段異國旅程為靈感，結合限定主題套餐、特色調飲，打造不用出國、馬上出發的味蕾旅行。

Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館延續去年推出「味蕾出走計畫」，再次帶領味蕾出遊，探尋世界美味。

繼7月份由「義大利西西里島」揭開序曲後，8月出發神祕異國情調的「摩洛哥撒哈拉」，餐飲團隊聚焦於北非傳統料理與經典風味延伸為發想，餐點以鷹嘴豆泥、北非小米莎拉、羊肉塔吉鍋搭配番紅花飯呈現北非豐富香料飲食文化。

特色飲品則以摩洛哥國民茶飲「薄荷茶」為發想，推出「撒哈拉幻境」無酒精特調，以清新薄荷香氣詮釋北非風情；調酒「摩洛哥綠洲」融和歐洲最具代表性的接骨木花香氣，搭配白酒、藍柑橘與龍膽草酒，交織出清新花香與微苦層次，展現摩洛哥連結歐洲與北非文化的多元風貌。

9月繼續前進千年古城「土耳其伊斯坦堡」，以土耳其烤肉、起司菠菜薄餅、土耳其冰淇淋及「翱翔卡帕多奇亞」特調、柑橘果香無酒精特調「托普卡匹寶藏」，帶領旅客一次品味歐亞文化交融的飲食魅力。

即日起至9月30日同步推出「味蕾飛行護照」集章活動，凡於不同月份點選主題套餐即可獲得一枚專屬集章，累積兩枚兌換指定調飲一杯，集滿三枚兌換精選餐點一份，活動期間點選「味蕾出走計畫」系列餐飲加贈當月限定明信片一張。

此外，Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館於每日傍晚5點30分至6點30分日落時段，規劃推出「黃金角落Sunset Hour」，點選當月主題餐飲即可拍攝「日落限定拍立得」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中Moxy高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級，帶領味蕾環遊世界。記者宋健生／攝影
台中Moxy高空餐酒館「味蕾出走計畫」全新升級，帶領味蕾環遊世界。記者宋健生／攝影

特色飲品以摩洛哥國民茶飲「薄荷茶」為發想，展現摩洛哥連結歐洲與北非文化的多元風貌。記者宋健生／攝影
特色飲品以摩洛哥國民茶飲「薄荷茶」為發想，展現摩洛哥連結歐洲與北非文化的多元風貌。記者宋健生／攝影

Moxy酒店頂樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，可以俯瞰精彩繽紛的台中夜景。記者宋健生／攝影
Moxy酒店頂樓Rooftop XOXO Bistro高空餐酒館，可以俯瞰精彩繽紛的台中夜景。記者宋健生／攝影

台中 義大利 摩洛哥

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