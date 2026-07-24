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瑞磁生技亮相ADLM 2026「高通量多重分子診斷」助實驗室提升檢測效益

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞磁生技ABC-KY（6598）24日宣布，將參與全球臨床檢驗領域最具指標性的年度盛會─2026 年美國臨床化學會年會暨實驗室診斷博覽會（ADLM），藉此國際舞台，持續深化美國的市場布局。

瑞磁將於本次 ADLM 展會中，全面展示其核心旗艦機種「BioCode MDx-3000 高通量分子診斷平台」，以及多款深獲美國 FDA 認可與市場青睞的多重病原體檢測產品。展出陣容涵蓋：呼吸道病原體檢測套組（RPP）、腸胃道病原體檢測套組（GPP）、性傳染病（STI）相關產品，以及自動化樣本前處理解決方案（MDx-PREP）。

受惠於「人體醫療診斷」與「動寵物診斷」雙引擎發威，瑞磁近期營運展現強大爆發力，今年上半年累計營收4.3 億元，較去年同期大幅成長 81%。

瑞磁指出，呼吸道與腸胃道檢測為傳染病診斷市場中業務量最龐大的兩大板塊。面對全球臨床實驗室普遍面臨的人力短缺、保險給付縮減，以及檢測量屢創新高等挑戰，「高通量、高度自動化、多重檢測」已成為大型實驗室維持營運的剛性需求。

值得注意的是，憑藉設備卓越的擴充彈性，瑞磁近期成功促使一家原先採用 RPP 的大型實驗室客戶，決定將其 GPP 檢測業務一併移植到瑞磁平台執行。此舉不僅替客戶省下將 GPP 樣本外包至其他實驗室的成本，更大幅提升了瑞磁設備的黏著度與耗材出貨動能。

在拓展市場通路方面，瑞磁近期與美國醫療通路巨擘 Henry Schein 的策略合作也帶來實質進展。雙方目前已順利完成銷售團隊的專業培訓與產品導入前置作業。透過 Henry Schein 深耕醫療領域逾 90 年的綿密網絡，瑞磁將能更高效地觸及全美醫學中心及參考實驗室，預期將大幅加速高通量分子診斷解決方案在美國市場的推廣速度。

隨著瑞磁檢測平台與設備大舉進駐大型實驗室，瑞磁也觀察到國際上新冠病毒感染案例的增加，以及近期美國頻傳生鮮食品遭致病菌與寄生蟲汙染，引發嚴重腹瀉的災情。面對多種傳染病盛行的趨勢，瑞磁創辦人暨總經理何重人表示：「實驗室不僅需要提供高品質的檢測結果，更迫切需要兼顧『經濟效益』與『營運效率』的解決方案。」何重人博士進一步強調：「我們的核心目標是協助實驗室提升產出報告效率，以及獲利能力，同時為病患帶來更快速、更準確的診斷資訊，落實精準醫療的願景。」

美國

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