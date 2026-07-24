台苯連虧四年 董事會決議停產主要產品苯乙烯

台苯（1310）24日公告，因塑化市場景氣低迷，公司營運績效持續未見改善，董事會決議自10月1日起，停止主要產品苯乙烯（SM）生產作業，以因應持續虧損並改善經營績效。

台苯24日召開重大訊息記者會，總經理仲崇國表示，近五年整體塑化市場需求疲弱、同業競爭加劇，加上產能嚴重過剩，導致產品價格下滑、成本持續墊高，公司經營績效持續未見改善，已連續四年虧損，重大影響獲利能力及財務狀況；且經審慎評估，目前市場需求及未來接單展望短期內尚無明顯復甦契機，在營業毛利長期虧損狀況下，若持續生產，恐侵蝕公司現金流並擴大營運虧損，因此董事會24日決議辦理苯乙烯廠停產作業。

台苯指出，停產後可減少現金流出，並保留資金作為後續轉型及長期經營規劃，改善公司財務體質，以提升股東權益。

台苯表示，林園廠停產前，將先行辦理員工安置及優化等勞工相關協商措施，恪遵勞基法等相關法令，完成相關法令規定程序。

據公告顯示，台苯近三年苯乙烯設計年產能均為35萬噸，2023年至2025年產量分別為27萬噸、29萬噸及28萬噸；今年迄今產量約3,000噸。此次停產的苯乙烯業務占公司營收約97%。

台苯第1季稅後淨損4.95億元，每股淨損（EPS）0.94元。去年全年度稅後淨損7.24億元，EPS-1.37元。