中華電助台灣影視進軍國際再傳捷報 投資《狂忘警探》入選威尼斯影展

中華電信（2412）表示，力挺台灣影視，進軍國際再傳捷報，中華電信投資最新動作鉅片《狂忘警探》入選威尼斯影展官方單元非競賽單元的劇情長片，為今年度唯一入選國際三大影展的台日合製劇情長片。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信很榮幸能參與這部優秀作品《狂忘警探》的投資拍攝，《狂忘警探》獲選威尼斯影展不僅是劇組與全體創作團隊的榮耀，更是台灣影視產業的驕傲，讓世界看見台灣影視創作的實力。

簡志誠強調，《狂忘警探》此次入選國際級影展舞台，不僅彰顯台灣電影的創作能量，也再次推升台灣影視於全球市場的能見度，中華電信將持續發掘台灣優質原創內容，助力躍上世界舞台，讓台灣影視優秀作品在國際舞台上發光發亮。

第83屆威尼斯影展23日公布入選片單，由日本鬼才導演SABU執導、金馬影帝阮經天領銜主演的最新動作鉅片《狂忘警探》入選威尼斯影展官方單元非競賽單元的劇情長片，本片全片在台灣拍攝，融合日式導演風格與台灣元素，將主角殘酷的病症轉化為意想不到的荒誕動作警匪風格，不僅刻劃人性入微，更企圖挑戰動作美學天花板。威尼斯影展與坎城影展、柏林影展齊名並列世界三大影展，將於2026年9月2日至12日義大利威尼斯麗都島舉行，讓台灣電影再度躍上國際舞台。

中華電信近年打造影視平台，透過MOD、Hami Video平台提供豐富多元內容，更積極投資台灣優質原創影視作品，屢獲國內外大獎肯定，出品台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》2025年榮獲全球OTT大獎「最佳亞洲內容獎」、聯合出品台劇《星空下的黑潮島嶼》近期亦獲2026年亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards）八項大獎提名。

中華電信強調，未來將持續推出優質原創影視包括：旗艦台劇《成名在望》MOD、Hami Video 7月25日首播、改編自原創沉浸式劇場同名影集《微醺大飯店1980s》預計下半年播出；台灣經典原創動畫電影續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》及冒險動作片《懸命一線》等作品，與廣大觀眾見面。