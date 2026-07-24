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竹科工程師撐起房市！新竹房價再創歷史新高 這縣市「降價換量」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新竹房價再創歷史新高，主要受惠於科技業擴張以及竹科高薪買盤支撐，圖為台積電示意圖。記者朱曼寧／攝影
新竹房價再創歷史新高，主要受惠於科技業擴張以及竹科高薪買盤支撐，圖為台積電示意圖。記者朱曼寧／攝影

國泰建設（2501）24日發布最新「第2季國泰房地產指數」，全台相較上一季為「價穩量增」，短期有回溫現象；相較去年同季則為「價穩量縮」。七都表現強弱分明，其中以新竹表現最佳，受惠AI產業鏈擴張以及竹科高所得之稱，新案定價明顯上移，推升房價再創歷史新高，成為全台唯一「價量俱揚」縣市。

反觀中南部則持續籠罩在低迷環境，台中銷售率探近一年新低，市場更出現降價換量趨勢，整體較去年「價量俱跌」，台南、高雄成交量則分別年減四成、六成，尤其高雄因大案墊高價格，但買氣並未同步跟上，形成「價量背離」格局。

據國泰房地產報告，全國可能成交價每坪57.79萬元，季減0.36%、年增0.04%，房價維持高檔盤整；成交量指數則攀升至26.55，季增56.69%，反映買氣較上一季明顯回溫。此外，今年第2季全國推案金額達2,899億元，年增23.5%，推案戶數1萬2,827戶，年增32%，建商供給仍較去年同期增加。

進一步觀察七都表現，以價格來看，新竹縣市為全台最強勢市場，可能成交價每坪63.8萬元，季增9.72％、年增20.53％，居七都之冠。成交量指數也季增110.54%，推案金額高達301億元，季增262.8%、年增627.5%。

國泰房地產指出，新竹縣市受去年同期基期偏低影響，各項量能指標年增幅明顯擴大；相較上一季，受惠 AI 產業鏈持續擴張帶動竹科就業人口所得成長，指標大案集中推出，新案定價明顯上移，推升房價再創歷史新高。竹科高薪族群購買力穩健，加上土地供給稀缺，建商持續挑戰價格新高，議價率維持低檔，銷售率7.96%反映去化動能佳。整體而言，相較上一季及去年同季，價量俱漲，房市表現熱絡。

高雄市在台積電（2330）設廠與亞灣區議題支撐下，支撐開價與信心，可能成交價來到每坪40.08萬元，季增6.94%，年增16.38%，表現相當強勁，主因三民區、左營區新案定價上移及橋頭區首見 4 字頭大案，墊高價格水準前鎮區大型指標案帶動體開價上移、議價率擴大；惟整體銷售率年減 5 個百分點、成交量年減六成，市場買氣轉弱。

台北市則在高價案與精華區建案帶動下，可能成交價達每坪138.60萬元，季增3.82%、年增10.37%。第2季中低價區推案戶數占了八成，北投推高單價中大坪數產品，士林以都更案、文山區以小宅供給為主，中低價區與高價區新案價差收斂，新案價格帶上移，支撐均價位居歷史高位，議價空間減少；惟成交量年減三成多，高價位下買方追價力道有限。

相較之下，台中市房價表現最弱，可能成交價每坪49.77萬元，季減5.91%、年減6.68%，為七都跌幅最大，反映外圍低價區跌價壓力，銷售率降至4.21％，探近一年新低，市場已出現降價換量趨勢。推案戶數大幅增加，顯示建商仍看好捷運建設及中科擴廠等長期利多，惟房價下修期間推案，短期去化壓力仍高。

若從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價仍大幅超越 2013 年至 2015 年波段高點，除台中市自前兩季高點小幅下滑外，價格普遍維持高檔或緩和上升；近一年成交量除新竹縣市出現小幅回升外，其餘地區普遍明顯急速量縮。

國建指出，今年受惠AI需求強勁，帶動經濟高度成長，央行上調全年經濟成長率預測至9.45%，惟考量全球不確定性與中東衝突風險，利率維持不變。房市方面，央行維持信用管制政策，然股市資金是否回流房市，有助房市表現尚待觀察。

綜合本季，相較上一季為價穩量增，成交量明顯回升；而相較去年同季，為價穩量縮。預售屋價格仍維持一定水準，顯現仍有剛性需求支撐，本季量能雖有回升，但仍處歷史偏低水準，全國市場處於整理格局。

資料來源／國泰房地產指數
資料來源／國泰房地產指數

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資料來源／國泰房地產指數

竹科 新竹 房價

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